«إكسبو 2020 دبي» يوجه دعوة لصاحبات المواهب الموسيقية

المصدر: دبي ــ البيان

وجه «إكسبو 2020 دبي» دعوة لصاحبات المواهب الموسيقية لتقديم تسجيلات مصورة إلى أوركسترا الفردوس النسائي والحصول على فرصة التدريب والتوجيه تحت قيادة الفنان إيه.آر رحمان، الموسيقي الحائز على جوائز غرامي وأوسكار. وستقدم أوركسترا الفردوس عروضاً للعالم خلال معرض «إكسبو».

وستعمل الأوركسترا الخاص بإكسبو تحت قيادة وإشراف المؤلف الموسيقي وكاتب الأشعار الغنائية الشهير إيه.آر. رحمان، الذي سيتولى وضع الموسيقى للعرض الافتتاحي للأوركسترا. ويستهدف فريق الأوركسترا ضم 50 عازفة وعرض مواهبهن أمام الجمهور العالمي.

وسيجري اختيار 100 موسيقية لعمل اختبارات حية في دبي، على أن يقع الاختيار في النهاية على 50 منهن لأداء أدوار في الأوركسترا. وستبدأ البروفات في صيف 2021، وسيكون مقر إقامة من يقع عليهن الاختيار في دبي أيضاً طيلة فترة إقامة «إكسبو».