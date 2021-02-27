المجلس العالمي الافتراضي يناقش دور التقنية في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ البيان

ناقش المشاركون في أحدث جلسات المجلس العالمي الافتراضي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بعنوان: «هل نثق في التقنية؟ فهم التقنية الحديثة والوثوق بها»، عدداً من المحاور المرتبطة بالتقنيات الحديثة. فمع الحضور القوي للثورة الصناعية الرابعة حولنا، وفي ظل تدخّل التقنية في حياتنا بشكل أعمق وأكثر انتشاراً من أي وقت مضى، كيف يمكننا أن نفهم بشكل أفضل دورها في ربطنا ببعضنا البعض، وقدرتها على تغيير طريقة معيشتنا، وعملنا، وتفاعلنا مع محيطنا.

وأثناء حديثه عن التقنية والشعور بالسيطرة، قال المتحدث آرون سانداراجان، أستاذ التقنية والعمليات والإحصاء بكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك: إذا حسبت الأشياء الصحيحة، فإن تأثير التقدم التقني على العالم، تاريخياً وفي أحدث صور التقنيات الرقمية والحيوية، كان إيجابياً بشكل كبير.