«إكسبو 2020 دبي» فرص استثمار للشركات الأفريقية

المصدر: دبي ــ البيان



يشكل «إكسبو 2020 دبي» فرصة أعمال واستثمار قوية للشركات الأفريقية، في ظل تنظيم عدد كبير من منتديات الاستثمار وجلسات التعريف بالفرص والمناقشات الملهمة، فضلاً عن إقامة فعاليات أعمال تمنح الشركات فرصة لبناء علاقات مع الدول والمنظمات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة وجميع الأطراف المشاركة ليتيح الفرصة للتعلم من أفضل ممارسات الأعمال في أنحاء العالم.

ومن الممكن أن ينمو حجم تجارة دبي مع أفريقيا 10% سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، في أعقاب تطبيق الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وفقاً لأحدث توقعات غرفة دبي للتجارة والصناعة.

وسجلت التجارة غير النفطية بين أفريقيا ودبي نمواً مطرداً في السنوات العشر الأخيرة، وبلغ حجمها 10.5 % من إجمالي حجم تجارة الإمارة الخارجية غير النفطية في عام 2018.