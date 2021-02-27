جناح الأردن.. عتبات المستقبل

يمتد جناح الأردن في «إكسبو 2020 دبي» على مساحة 817 متراً مربعاً ضمن منطقة التنقل، ويحمل عنوان «عتبات المستقبل»، ويعكس تصميم الجناح ما وصل إليه الأردن في المواضيع الفرعية لإكسبو دبي، وهي التنقل والفرص والاستدامة، وفقاً لبيان نشره حساب الجناح الأردني عبر حسابه في «تويتر».

وسيعمل الجناح على عرض ما حققه الأردن من تطور وتقدم في المجالات التي يبحثها إكسبو، وعرض الأفكار الريادية والمشاريع والخطط والبرامج المستقبلية التي يسعى الأردن لتحقيقها وعرضها لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يستقطب الجناح الأردني 5 ملايين زائر، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الترويج الشمولي للأردن.