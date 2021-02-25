110 ملايين درهم تكلفة جناح البرازيل في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف سيرجيو سيغوفيا، المفوض العام لجناح البرازيل في إكسبو 2020 دبي، رئيس وكالة ترويج التجارة والاستثمار للحكومة البرازيلية «أبيكس - برازيل»، عن أن الكلفة الإجمالية لإنشاء وتشغيل جناح البرازيل في المعرض العالمي تصل إلى 110 ملايين درهم (30 مليون دولار).



ولفت في تصريحات صحفية على هامش «جلفود» أن نسبة الإنجاز في عمليات بناء الجناح وصلت حالياً إلى 60 %، بما في ذلك الأعمال الإنشائية وأعمال تصميم الهيكل الأساسي للجناح، على أن تكتمل بنهاية أبريل المقبل، فيما ستبدأ أعمال التصميم الداخلي وتركيب المعدات بحلول شهر مايو المقبل، على أن يتم إنجاز الجناح بأكمله في أغسطس لتبدأ في سبتمبر المقبل عملية اختبار التشغيل للمبنى.



وتوقّع سيرجيو سيغوفيا أن يستقطب جناح البرازيل في إكسبو دبي أعداداً أكبر من الزوار مقارنة بجناحها في إكسبو ميلانو الذي استقطب نحو 5 ملايين زائر.







زيادة المبادلات



ولفت من جانب آخر إلى أن قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل بلغت العام الماضي 9.9 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، متوقعاً أن تسهم المشاركة في إكسو برفع التجارة البينية بنسبة تفوق 10 % مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة.



وأضاف سيغوفيا أن المنتجات الغذائية الزراعية تستحوذ على نسبة 60 % من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى الإمارات، فيما بلغت قيمة صادرات البرازيل للإمارات في 2020 نحو 2 مليار دولار، تركزت على الدواجن والسكر الخام والذهب واللحوم.