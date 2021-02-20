جناح «إينوك» في "إكسبو".. إلهام من الطاقة

تحت شعار «إلهام من الطاقة»، يتخذ جناح لمجموعة «إينوك»، شريك الطاقة المتكاملة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، شكل صهاريج تخزين الطاقة، ويضم 5 مبانٍ مميزة، بينها 4 «منازل»، تصحب الزوار في رحلة شاملة عبر 4 شعارات، وهي: الاكتشاف – ما هي الطاقة؛ والاستفادة – ما هي كابلات الطاقة؛ والتعاون – ما هي احتياجات الطاقة؛ والإلهام – ما الذي تَعد به الطاقة.

وتَعِد «إينوك» بإلهام كل زائر، أياً كان عمره، بما يقدمه الجناح من ميزات تعليمية وترفيهية، بالإضافة إلى مساحة مخصصة للشركاء الحكوميين والصناعيين، للانخراط في محاولة لتوفير إجابات عن الأسئلة التي لم تجد إجابات حتى الآن في هذا المجال.

معايير الاستدامة

ويتربع الجناح العصري على مساحة قدرها 2,060 متراً مربعاً تقريباً، وشُيّد باستخدام أكثر من 700 طن من الفولاذ، لتقليل حجم النفايات والأثر البيئي، والسماح بإعادة استخدام مباني الجناح بعد ختام فعاليات «إكسبو»، وسمح هذا الأمر بتكامل الإرث في مخطط بناء الجناح، وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والتصميم التي اعتمدها «إكسبو 2020».

أفضل الممارسات

وشُيّد جناح «إينوك» تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، ويشمل ذلك اعتماد تصميم وظيفي متعدد الأنماط لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف لتخفيض استهلاك المياه بنسبة 30% بحسب الإرشادات الصادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).