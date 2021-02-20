جناح السودان.. رحلة فريدة وكنوز أثرية

اُستوحي تصميم جناح السودان في إكسبو 2020 دبي من المنزل النوبي المعروف باستدامته، ومزاياه الصديقة للبيئة.

وسيصحب جناح السودان زواره في رحلة فريدة، للتعرف على كنوز أفريقية أثرية لم يتم الكشف عنها من قبل، ويتيح لهم استكشاف العادات والتقاليد الأفريقية، والتجول بين الممالك والحضارات القديمة.

ويركز الجناح على موضوع «عالم من الفرص اللامتناهية» فحيثما التفت الزوار، سوف يجدون فرصاً لا تنضب في شتى المجالات.

وسيقدم السودان للعالم حزمة من الحلول الممكنة، عبر الكشف عن فرص لا حصر لها في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والصناعة والتعدين، وسيسهم غنى المعلومات والبيانات المتعلقة بهذه المجالات في استقطاب المستثمرين.

وسيغمر المسرح السينمائي ومنصات الواقع الافتراضي الزوار بمشاهد واقعية تسلط الضوء على كنوز السودان. وسيعيد العالم اكتشاف سلسلة من الفرص والاحتمالات المخبأة منذ زمن طويل.

فنون ثقافية

وستُعرض للمرة الأولى فنون ثقافية نادرة ورقصات قبلية أصيلة، لم يسبق للعالم أن شاهدها.

وتبدأ رحلة الزوار من خارج الجناح، الذي يصور ماضي السودان ومستقبله، ويضم منصات تحمل رموزاً نوبية، تعكس ما يزخر به السودان من تنوّع ثقافي وتاريخ عريق، إلى جانب التغييرات الأخيرة، من أجل إصلاح اقتصاد البلاد.

جوهر الحياة

ويحتضن الفِناء المركزي للجناح خريطة منحوتة للسودان، ومجرى مائياً يصور نهر النيل، ليعكس جوهر الحياة السودانية. استمتع بمنظر الماء وخريره وهو يتدفق عبر النيلين الأبيض والأزرق قبل أن يشكل نهر النيل العظيم.

وستعرض غرفة الاختراعات والابتكارات في الجناح منتجات وحلولاً مقدمة من جهات حكومية وخاصة، ومؤسسات تعليمية، وأفراد، وشركات ناشئة، ومنشآت صغيرة ومتوسطة. وستعكس هذه الابتكارات الموضوعات الفرعية الثلاثة لإكسبو، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.