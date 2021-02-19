وفد منطقة عجمان الحرة يزور جناح الاستدامة في إكسبو

المصدر: دبي ـ البيان

زار وفد من منطقة عجمان الحرة ترأسه المهندس علي السويدي، مدير عام المنطقة الحرة، جناح الاستدامة «تيرّا» في إكسبو دبي، وذلك تماشياً مع رؤية المنطقة الحرة والتزامها بتحقيق الاستدامة. وتمَّ تشييد البناء بتصميمٍ مُستدام ليكون قابلاً للتشغيل بمحصلة استهلاك صفرية للطاقة والمياه.

واطلع الوفد على خصائص الجناح لمعرفة معلوماتٍ أكثر حول كيفية بناء مُستقبلٍ أكثر استدامةً، والطرق العديدة التي يمكن لأفراد المجتمع من خلالها تطبيق معايير الاستدامة في حياتهم اليومية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية والاستخدام الذكي للمياه.

وتتبنى المنطقة الحرة، التي تعتبر أول جهة في إمارة عجمان وأول منطقة حرة تقوم بزيارة الجناح، نهجاً يقوم على دفع مسيرة الاستدامة، حيث من المتوقع أن تُكمل بناء مشروع «المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة» الذي يجمع بين المنهجيات والتقنيات المُستدامة في إطار رؤية منطقة عجمان الحرة لتحقيق الاستدامة.