«ليوناردو» الإيطالية تستعرض فكرة المدن المتصلة في أسبوع إكسبو حول السفر والاتصال

المصدر: دبي- البيان

استعرضت شركة «ليوناردو» الإيطالية للفضاء والدفاع والأمن، فكرتها حول المدن المتصلة، في إطار الحدث الرقمي العالمي لمعرض إكسبو دبي «أسبوع السفر والاتصال»، وذلك مع مداخلة تحت عنوان «ربط النقاط (الحضرية) لمدن أكثر أماناً واستدامة»، استضافها برنامج جناح إيطاليا.

وقال جاكومو سبريتا مدير التسويق وتطوير الأعمال واستراتيجية المبيعات للأمن السيبراني لليوناردو: «مثلما يؤكد شعار إكسبو دبي على تواصل العقول وصنع المستقبل، فإن الاتصالات ضرورية لبناء عالم المستقبل، نحن نتحدث عن الاتصالات بين الأشخاص وبين الأجهزة، وداخل المدن وبين المدن»، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية.

وأضاف أن الاتصالات المادية أو الرقمية، تفتح إمكانات لا حدود لها، مشيراً إلى أنه ستكون هناك طريقة جديدة للتفكير في نقل الأشخاص والبضائع، فالقطاع يحتوي على تقنيات وإجراءات وبنى تحتية ولوائح، قد تقدم خدمات جديدة، كالنقل الحضري للأشخاص بطائرات تعمل بالدفع الكهربائي، تستطيع الإقلاع والهبوط عمودياً، فيما تم اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الشأن.

وستقدم شركة ليوناردو في هذا الإطار، لزوار إكسبو دبي، الطائرة AW609، حيث تعد المروحية الأولى والوحيدة التي ترمي إلى الحصول على شهادة مدنية. والطائرة تجمع بين إمكانات الإقلاع والهبوط العمودي لطائرة هليكوبتر، وذلك مع سرعة وراحة طائرة تقليدية. وتابع أنه يتم النظر أيضاً إلى قطاع الخدمات اللوجستية الجوية الحضرية، ونقل البضائع باستخدام الطائرات بدون طيار في المدينة.

وأشار إلى أنه تم إجراء بعض الاختبارات مع الشركاء، كنقل المواد الطبية الحيوية بأنظمة جوية بدون طيار، في مستشفى يقع على بعد أكثر من 30 كم، أو تسليم البضائع التي يزيد وزنها على 20 كغم في منطقة حضرية. وأشار إلى أن المدن المتصلة، ستكون بحاجة لأنظمة ومنصات لرصد وإدارة حركة المرور في المناطق الحضرية، وأساطيل النقل العام المحلية، ولكن أيضاً تقنيات القيادة والتحكم والاستشعار، لتحليل ومراقبة السلامة في الأماكن العامة، مثل الساحات والمحطات والمطارات.

وذكر أن الحماية المتعلقة بتكنولوجيا معلومات البنى التحتية الحيوية، مثل المستشفيات والمطارات ومحطات الطاقة، تعد أمراً أساسياً، فكلما زاد عدد التوصيلات، زادت الحاجة إلى وجود نظام محمي عبر الإنترنت من إنشائه. وأوضح سبريتا أن التحديات الأمنية كبيرة في سيناريو الترابط هذا، ومن الممكن التغلب عليها فقط عبر الرقمنة، وقال: البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، سيدعمان الأشخاص دائماً أكثر، ليعطيهم الأدوات والمعلومات للسماح لهم باتخاذ القرارات الصائبة. وأكد أن المدينة المتصلة، هي أيضاً مستدامة، بفضل حلول إدارة الطاقة التي يمكنها التخطيط لاستخدام ذكي لموارد الطاقة والموارد الاقتصادية، مع دعم الاقتصاد الأخضر.