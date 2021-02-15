بالفيديو .. جناح فرنسا بإكسبو دبي يشارف على الاكتمال

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر حساب جناح فرنسا في إكسبو مقطع فيديو حديث يظهر تقدم الانشاءات في الجناح الذي تشارف ملامح هيكله الخارجي على الاكتمال في منطقة التنقل بموقع الحدث.

ويحمل الجناح شعار «نور الأنوار»، ويعكس رؤية فرنسا الفريدة والمبتكرة فيما يتعلق بالعملية البيئية الانتقالية والشاملة، والجمع بين الأسس العمرانية القوية وسينوغرافيا مبتكرة غامرة، ويشكل الجناح واحة للنور حيث يعتمد على الضوء مصدراً رئيساً للتصميم.

ويهدف الجناح الفرنسي إلى تسليط الضوء على مسألة تحقيق «التنقل» بأسرع ما يمكن، وفي الوقت نفسه يجسد «التوعية»، وهو رمز منذ القرن الثامن عشر لتبادل ونشر المعرفة.

وسوف يعمل الجناح الفرنسي على الترويج لنموذج الابتكار الفرنسي، الذي يجعل من الممكن التوفيق بين التنمية المستدامة والقدرة التنافسية التجارية الدولية للمدن والأقاليم المتصلة والمستدامة، وخدمة المواطن والصالح العام. ويتميز الجناح الفرنسي الذي صممته «أتيليه دو برادو إنجنيريغ» و«سيلينكيه آند غرابلي» بموضوع الضوء، كونه أحد مصادر الإلهام الرئيسة، ويشكل واحة تنبثق منها مظلة حقيقية للضوء. ويعكس براعة تتجاوز حدود المبنى العادي لأنها تدمج المواد والإضاءة في هيكل واحد لعرض محتوى المعارض الدائمة والمؤقتة.

وتكمن الفكرة القوية في قلب المشروع في بدء رحلة الزائر خارج الهيكل ومواصلة التجربة بسلاسة في الداخل، وتحويل وقت الانتظار إلى لحظة غنية بالمشاركة والعاطفة وتناغم من الأحاسيس التي تشجع على الاستغراق في التفكير الحالم.

جذب سياحي

في الداخل، سوف يستعرض المعرض الدائم، الذي تزيد مساحته عن 800 متر مربع، مكوّنات نمط المدينة الفرنسية في مشهد سينوغرافي أصيل يجمع بين الصوت والضوء والعطر والمواد.