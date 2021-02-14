«محادثات إكسبو: السفر والاتصال» تنطلق 16 فبراير

المصدر: دبي – وام

ينظم إكسبو 2020 دبي، ضمن برنامج فعالياته في فترة ما قبل انعقاده، فعالية «محادثات إكسبو: السفر والاتصال»، وهي سلسلة من حلقات النقاش والمحادثات بشأن الاتصال الرقمي للبحث في إدراجه ضمن حقوق الإنسان العالمية، وكذلك عن الاتصال في مجالات رئيسية، على غرار التنقل، والنقل والخدمات اللوجستية، والحوكمة، والتعليم، والسفر.

وتُنقَل الفعالية الرقمية هذه عبر البث الحي يوم 16 فبراير، وتسلِّط الضوء على موضوعات تشمل التنقل الذكي، والذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام، والتعلّم الافتراضي، والعمل عن بُعد، وخصوصية البيانات والاتصال الرقمي، والحوكمة الإلكترونية.

وتوفر المحادثات لمحة عن طريقة إحياء إكسبو 2020 موضوع السفر والاتصال على مدى أشهر انعقاده الستة، وستجمع خبراء من شتى أنحاء العالم، إلى جانب المشاركين الدوليين والشركاء الرسميين لإكسبو 2020. وستعالج السؤال الآتي: «كيف سنحقق التوازن بين التأثير الناجم عن نمو العالم الرقمي وبين واقعنا المادي؟».

ويشارك في الفعالية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وتيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات.

ويتناول عدد من المشاركين الدوليين، بما في ذلك دولتا بوتان والبرتغال، مستقبل السياحة المستدامة، فيما تضم جلسة بشأن الحلول والخدمات الرقمية في ظل الواقع الجديد الناجم عن «كوفيد 19» مداخلة كيرستي كاليولايد، رئيسة جمهورية إستونيا. وفي الوقت نفسه، إضافة إلى مشاركين دوليين من خلال قنواتهم الخاصة.

وتتناول جلسة طيران الإمارات بشأن «السفر والسياحة في عالم ما بعد جائحة كوفيد 19»، طريقة مساهمة شركة الطيران في إعادة تصوّر السفر في فترة انتشار الجائحة الحالية وبعدها، وتأثير «كوفيد 19» على قطاع السفر، ودور التقنية في الحد من التحديات وتوسيع آفاق فرص السفر.