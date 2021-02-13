متفرقات إكسبو

عمليات متقدمة







تم تعيين شركة سيسكو لإدارة وتشغيل وصيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات بـ«إكسبو دبي»، لتصبح مسؤولة عن واحدة من أكثر العمليات تقدماً من نوعها في المنطقة.



وانطلاقاً من كون سيسكو الشريك الرسمي الأول للشبكة الرقمية لإكسبو 2020 دبي، قامت الشركة بنشر شبكتها المتقدّمة والقائمة على النوايا، أو ما يدعى باسم Intent-based network في الموقع، كما دعمت أتمتة نقاط نهاية إنترنت الأشياء، مساهمة في جعل إكسبو النسخة الأذكى، والأكثر تقدماً في تاريخ إكسبو.



وبصفتها الجديدة كونها مشغّلاً للشبكات، ستتولّى «سيسكو» المسؤولية الكاملة لإدارة البنية التحتية لشبكات بروتوكول الإنترنت في إكسبو 2020، بحيث توفّر خدمات الشبكة بشكل كامل في جميع المناطق والأجنحة والمتنزهات وساحات الوصول، وكذلك لمركز دبي للمعارض، والذي سيكون موجوداً في موقع إكسبو.



ويظهر تعيين الشركة كونها مشغّل للشبكة، علاقة الثقة والمواءمة المستمرة، التي تهدف إلى أن يصبح «إكسبو دبي»، المعيار الأساسي لجميع الفعاليات المستقبلية، على الصّعيدين الإقليمي وحول العالم.







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ألف ساعة عمل تم إنجارها في جناح ألمانيا بإكسبو منذ بدء العمل في أغسطس من العام 2019 حتى الآن، وتشرف شركة نوسلي أدونيك للإنشاءات على عمليات البناء، الذي يحمل عنوان «ملتقى ألمانيا» ويقع في منطقة الاستدامة.



وتم الإعلان مؤخراً عن إنهاء الأعمال الإنشائية بالجناح الألماني في «إكسبو» وأوشك العمل بالجناح على الاكتمال، لتخطو بذلك ألمانيا خطوة ملموسة نحو إتمام الاستعدادات لإطلالتها المتميزة في المعرض العالمي.



وتجنباً لتفشي «كورونا» في موقع «إكسبو» خضعت أعمال البناء في جناح «ملتقى ألمانيا»، إلى تدابير صارمة، لضمان الحفاظ على النظافة الصحية والوقاية.



وبعد اكتمال الغلاف البنائي للجناح، بدأت المرحلة الأساسية للتشطيب الداخلي للمبنى والمعرض.







التزام بالسلامة



بدأ «إكسبو 2020 دبي» مؤخراً بتوفير لقاح سينوفارم المضاد لـ«كوفيد 19» لموظفيه وأسرهم.



وانطلقت حملة التطعيم المستخدم فيها اللقاح المعتمد من السلطات الصحية في الإمارات والمستعمل الآن على نطاق واسع في أنحاء الدولة، في مركز مخصص داخل موقع المعرض، بالتعاون مع مجموعة التداوي للرعاية الصحية.



ويمثل برنامج التطعيم جزءاً من التزام إكسبو الأشمل بصحة موظفيه ورفاهيتهم، ويأتي بعد افتتاح منشآت للفحص الشامل داخل الموقع في أبريل 2020، ويُتوقع أن يحصل أكثر من ألف من الموظفين وأفراد أسرهم على اللقاح في إطار المبادرة.



وتأتي حملة التطعيم في إكسبو ضمن الجهود المكثفة، للعمل مع جميع المتعاقدين والأطراف المتعاونة مع المعرض للسيطرة على خطر «كوفيد 19» واحتوائه.



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