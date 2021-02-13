جناح المغرب.. مزيج من الحداثة والأصالة

المصدر: دبي ــ البيان

تجمع عمارة الجناح المغربي في إكسبو الحداثة والأصالة في مبنى مستوحى من المباني التراثية، ويوظف أحدث التقنيات الإنشائية ويقدّم الجناح للزوار تجربة فريدة وغامرة من خلال منحدر يحاكي شوارع مدن المغرب العتيقة وساحة تماثل «حوش» بيوتها التقليدية.



ويمتد الجناح على مساحة 1500 متر مربع، وتم تصميمه وفقاً للمعمار المغربي العريق، وسيتيح للزوار الاطلاع على المؤهلات والتنوع التي تزخر بها المملكة في مختلف المجالات.



ويقع الجناح المغربي في مكان استراتيجي بـ«منطقة الفرص» في المعرض، ويعكس من حيث الشكل والمضمون مختلف تجليات المشهد الثقافي والحضاري للمغرب العريق، والمؤهلات الاقتصادية والسياحية بالمملكة.