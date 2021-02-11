إكسبو يحتفل باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم

المصدر: البيان الإلكتروني

بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وتسخيرا للروح الابتكارية والتقدمية لدولة الإمارات، بعد بضعة أيام من بلوغ مسبار الأمل مدار المريخ، يتعاون إكسبو 2020 مع جهات محلية وعالمية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات العلوم.

في إطار هذا التعاون، ينضم إكسبو 2020 دبي إلى كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ليجدد الالتزام بتعزيز مشاركة المرأة في ميادين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

ويأتي هذا الإعلان بعد نجاح أول بعثة تنطلق إلى الفضاء من العالم العربي، بقيادة امرأة، وبمشاركة نساء شكلن 80% من فريقها العلمي.

سيلقي إكسبو 2020 دبي الضوء على أهمية النساء والفتيات في ميدان العلوم، حيث سيحتفي بالقيادات النسائية في هذا المجال، ويقيم شراكات جديدة، ويعزز فرص المشاركات النسائية عبر برنامج فعاليات يتسم بالغنى والتنوع، ويهدف إلى الحد من اختلال التوازن بين الجنسين.

إلى جانب الاحتفال باليوم نفسه، الذي يقام يوم 11 فبراير من كل عام، سيستضيف إكسبو أسبوع الفضاء، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء. سيجمع هذا الأسبوع العديد من الأصوات النسائية للنظر في دور المرأة في الاستكشاف المستدام للفضاء والتطبيق التجاري له، وكيف يرمز الفضاء إلى طموح الإمارات كدولة.

وسيسلط إكسبو الضوء أيضا على نساء من أنحاء العالم تحدّين القوالب النمطية المرتبطة بالفروق في القدرات بين الجنسين، وتجاوزت ابتكاراتهن والتزامهن بمجالات العلوم والتقنية حل بعض أكبر التحديات التي تواجهنا، إلى تحطيم حواجز الممكن وإلهام أجيال المستقبل.