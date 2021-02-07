استطلاع «البيان»: «تيرا» تثير شغف الزوار قبل انطلاق إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهر استطلاع البيان الأسبوعي شغف الزوار والإقبال الواضح من قبل المشاركين على زيارة جناح الاستدامة «تيرّا» في إكسبو 2020 دبي قبل انطلاق الحدث العالمي في أكتوبر المقبل.

ورداً على سؤال الاستطلاع ومفاده «هل تنوي زيارة جناح الاستدامة في إكسبو الذي يستقبل الزوار حالياً»، أبدى 75 % من المشاركين في الاستطلاع على تويتر اعتزامهم زيارة الجناح مقابل 25 % أجابو بـ«لا».

وأعرب 53 % من المشاركين في الاستطلاع على موقع البيان الإلكتروني عن نيتهم زيارة الجناح مقابل 47 % ممن لا يرغبون في الزيارة.

وكان إكسبو 2020 دبي قد افتتح أبواب جناح الاستدامة أمام الزوار في 22 يناير الماضي حتى 10 إبريل المقبل وبسعر 25 درهماً للشخص.

ويحظى الزوّار بفرصة استكشاف تيرّا والاستمتاع بالمساحات الفريدة المحيطة به حيث يوفر تيرّا (وهي كلمة لاتينية تعني «كوكب الأرض») رحلة غامرة عبر عجائب الطبيعة.

ويوفر «تيرّا» تجربة مرحة واستكشافية وسيصبح في مرحلة الإرث مركزاً للعلوم، سيلهم الخيارات المستدامة للأجيال المقبلة.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لينك»: «نجح إكسبو 2020 دبي في إحداث زخم واسع بين الأفراد حتى قبل انطلاق فعالياته في أكتوبر المقبل، إذ شكل افتتاح جناح الاستدامة حدثاً أثار اهتمام الزوار ليس لاستكشاف الجناح فحسب بل لإلقاء نظرة أولى على موقع أول معرض إكسبو دولي يعقد في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا» وأشاد بالتنظيم المتكامل لاستقبال الزوار وسط إجراءات احترازية تضمن سلامة الجميع.