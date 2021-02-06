جناح النرويج.. تجربة تفاعلية من أعماق البحار

من خلال شعاره «النرويج الدولة البحرية الرائدة »، سيعمل الجناح النرويجي في إكسبو دبي عبر تصميمه المميز ومحتواه التفاعلي على تسليط الضوء على مساهمات النرويج في ترسيخ المفاهيم المتعلقة بأهمية الاستخدام الرشيد والتنمية المستدامة للمحيطات.

وبأسلوب تفاعلي يغلب عليه المرح ستستعرض النرويج مختلف القطاعات المعنية بالبحار والمحيطات، وأحدث الأبحاث والحلول في هذا المضمار، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.