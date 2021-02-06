جناح موانئ دبي العالمية في «إكسبو» خطوة نحو تمكين التجارة

المصدر: دبي – بشار باغ

يرتكز جناح موانئ دبي العالمية في إكسبو 2020 دبي على مفهوم «تعزيز تدفق حركة التجارة»، حيث يسلط الأضواء على دور الشركة في تمكين الحركة التجارية حول العالم، ليتمكن الناس من الحصول على البضائع التي يحتاجونها وفي الوقت الذي يريدونه. ويأتي تصميم الجناح منسجماً مع العناوين الفرعية لإكسبو دبي وهي: الفرص والتنقل والاستدامة.

الواقع الافتراضي

وسيتمكن زوار الجناح، عبر استخدام أحدث التقنيات، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز، من مشاهدة حركة الشحن حول العالم بصورة فورية، والاطلاع على كيفية سير التجارة العالمية وأثرها في كافة نواحي حياة الإنسان يومياً.

تقنيات مبتكرة

كما سيتعرّف الزوّار إلى تقنيات مبتكرة مثل «كارغوسبيد»، وهو نظام النقل الذي يعتمد تقنيات «هايبرلوب»، و«بوكس باي» للتخزين المرتفع للحاويات والذي من شأنه إحداث تحوّل ثوري في سلاسل التوريد عبر كافة أنحاء العالم.

وصمّم الجناح ليغدو مركزاً للتعليم والابتكار والتدريب في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية عند انتهاء معرض إكسبو 2020، ويُلهم بالتالي الأجيال القادمة لبدء مسيرتهم المهنية في هذا القطاع.