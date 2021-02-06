«الإمارات لأنظمة المباني» تقترب من إنجاز 4 أجنحة في «إكسبو 2020 دبي»

تعمل شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية على إكمال إنجازاتها ببناء أجنحة في إكسبو دبي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكدت الشركة أن أعمال الهياكل الحديدية والتصنيع في أجنحة 4 دول هي الكويت وروسيا وإندونيسيا وأوزبكستان تتقدم بشكل ملحوظ، حيث قامت بتوريد أكثر من 2400 طن متري من الحديد لاستكمال الأعمال الهندسية.

وتتجاوز مساحة جناح كل من الكويت وروسيا 6500 متر مربع، في حين يغطي جناح إندونيسيا مساحة 3200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة جناح أوزبكستان 2300 متر مربع.

من خلال شعاره «النرويج الدولة البحرية الرائدة»، سيعمل الجناح النرويجي في إكسبو دبي عبر تصميمه المميز ومحتواه التفاعلي على تسليط الضوء على مساهمات النرويج في ترسيخ المفاهيم المتعلقة بأهمية الاستخدام الرشيد والتنمية المستدامة للمحيطات.

وبأسلوب تفاعلي يغلب عليه المرح ستستعرض النرويج مختلف القطاعات المعنية بالبحار والمحيطات، وأحدث الأبحاث والحلول في هذا المضمار، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.