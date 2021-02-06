بطولة العالم للشطرنج في "اكسبو 2020"

يستضيف إكسبو 2020 دبي النسخة المقبلة من بطولة العالم للشطرنج خلال الفترة بين 24 نوفمبر و16 ديسمبر 2021، والمؤجلة من 2020 بسبب «كوفيد 19».

وتقام الفعالية الأهم في برنامج فعاليات الشطرنج العالمي، في مركز دبي للمعارض الحديث داخل موقع «إكسبو 2020»، وتشهد مواجهة بين بطل العالم الحالي، النرويجي ماغنوس كارلسن، الذي سيدافع عن لقبه ضد الفائز بدورة المرشحين المؤجلة والمقرر انعقادها في إيكاترنبرغ الروسية في أبريل، ويتنافس اللاعبان على جائزة قدرها مليونا يورو «ما يقارب 9 ملايين درهم».