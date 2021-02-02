إتمام الأعمال الإنشائية بجناح «إينوك» في إكسبو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة إينوك، شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، عن استكمال الأعمال الإنشائية لجناحها في إكسبو دبي. وتحت شعار «إلهام من الطاقة»، يتربع الجناح العصري على مساحة 2,060 متراً مربعاً تقريباً، ويضم 5 مبانٍ مميزة.

وشُيّد باستخدام أكثر من 700 طن من الفولاذ، للحد من النفايات وتقليص البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية. ويتيح استخدام الفولاذ بأعمال التشييد أيضاً القدرة على إعادة توظيف المباني واستخدامها وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بعد اختتام فعاليات الحدث العالمي في 2022.

استدامة

وتم إنشاء الجناح وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والتصميم التي اعتمدها فريق إكسبو، فضلاً عن أنه شمل الإرث الذي سيخلّفه الحدث في خطة البناء عبر التركيز على المواد المحلية القابلة لإعادة التدوير. واستُكملَت الأعمال الإنشائية في وقت قياسي رغم تحديات «كوفيد 19». وسيجذب الجناح الزوار بفضل محتواه الملهِم على مدى الأشهر الستة للحدث الذي تنطلق فعالياته أول أكتوبر 2021.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: بصفتنا شريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي، سنحرص في جناح إينوك على تقديم تجربة مبتكرة وغامرة بالكامل تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة وتطرح أفكاراً ملهمة عن آلية التعاون والعمل الجماعي لرسم ملامح مستقبل الطاقة.

ورغم التحديات التي واجهها القطاع في الفترة الأخيرة، واصل فريقنا عمله على مدار الساعة والتزم بكافة إرشادات السلامة، لتشييد جناح حديث يصطحب زواره في رحلة ملهِمة لا تُنسى، من أجل إعادة النظر في ماهية الطاقة وإمكانياتها وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في حياتنا.

وقال مختار صافي، المدير المالي التنفيذي في إكسبو دبي: نهنئ فريق إينوك على هذا الإنجاز المهم. فعبر جناح إينوك المميز، سيتسنى لملايين الزوار استكشاف حلول الطاقة المتكاملة الأفضل في فئتها، والتي ستترك تأثيراً هادفاً يستمر طويلاً بعد أن يغلق إكسبو دبي أبوابه.

وشُيّد الجناح تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية للاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة. ويشمل ذلك اعتماد تصميم وظيفي متعدد الأنماط لأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف لتقليص استهلاك الطاقة في الجناح بنسبة 20.1% عن معيار 90.1 للجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، وتخفيض استهلاك المياه 30% بحسب الإرشادات الصادرة عن كهرباء ومياه دبي.

ويستلهم الشكل العمراني للجناح تصميمه من خزانات النفط، وتبرز فيه 5 مبانٍ متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر موضوعات تشمل «استكشف – ماهية الطاقة»، و«تفاعل – سبل الاستفادة من الطاقة»، و«تعاون – احتياجات الطاقة»، و«تخيّل – إمكانات الطاقة الواعدة». كانت إينوك كشفت عن خططها لتشييد محطة خدمة جديدة تستوحي تصميمها من شجرة الغاف في موقع إكسبو.

رحلة ملهمة

يصطحب الجناح زواره في رحلة ملهمة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير قطاع الطاقة. وفي جولة مدتها 18 دقيقة، يقدم الجناح إلى زواره تجارب غير مسبوقة تجسّد الأوجه المتعددة لشعار «إلهام من الطاقة».