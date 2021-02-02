شبكة تقنية متقدمة بإكسبو دبي قائمة على النوايا

المصدر: دبي- البيان

تم تعيين شركة سيسكو لإدارة وتشغيل وصيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات بإكسبو دبي، لتصبح مسؤولة عن واحدة من أكثر العمليات تقدماً من نوعها في المنطقة.

وانطلاقاً من كون سيسكو الشريك الرسمي الأول للشبكة الرقمية لإكسبو 2020 دبي، قامت الشركة بنشر شبكتها المتقدّمة والقائمة على النوايا، أو ما يدعى باسم Intent-based network في الموقع. كما دعمت أتمتة نقاط نهاية إنترنت الأشياء، مساهمة في جعل إكسبو النسخة الأذكى، والأكثر تقدماً في تاريخ إكسبو.

وبصفتها الجديدة كمشغّل للشبكات، ستتولّى «سيسكو» المسؤولية الكاملة لإدارة البنية التحتية لشبكات بروتوكول الإنترنت في إكسبو 2020، بحيث توفّر خدمات الشبكة بشكل كامل في جميع المناطق والأجنحة والمتنزهات وساحات الوصول، وكذلك لمركز دبي للمعارض، والذي سيكون موجوداً في موقع إكسبو.

ويظهر تعيين الشركة كمشغّل للشبكة، علاقة الثقة والمواءمة المستمرة، التي تهدف إلى أن يصبح إكسبو دبي، المعيار الأساسي لجميع الفعاليات المستقبلية، على الصّعيدين الإقليمي وحول العالم.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي: هذا الإعلان تأكيد للتعاون المستمر بين «إكسبو»، وشركة «سيسكو»، كما أنه يعزّز شراكتنا المستمرة، فيما نستعد لفتح أبوابنا للعالم في 1 أكتوبر 2021. ولا بدّ من الإشارة إلى أن الثقة الكبيرة والخبرة الواسعة التي تتميّز بها شركة «سيسكو»، ستنتج بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لإكسبو 2020، بحيث نوفّر لملايين الزوّار تجربة لا تُنسى.

اتصال سلس

وفي حين تلتزم سيسكو بتعريف ودمج العمليات بدقة، فإنها تتبنّى أيضاً نهج التفكير المستقبلي للتصميم، هادفة إلى تطوير أحدث مركز مراقبة وإدارة الشبكة، الذي سيدير ويحافظ على عمليات الشبكة الذكية بسلاسة تامة.

ولضمان الاتصال السلس في الموقع، تدير سيسكو مركز تشغيل شبكة NOC واسع النطاق ومتكامل بشكل تام لإكسبو 2. كما سيستلم المركز فريق مكرّس، ينضم إلى القوى العاملة الحالية لشركة سيسكو في الموقع، بحيث ينشر ويشرف على إدارة أحدث التقنيات.

كما ستظهر سيسكو قدرتها وخبرتها في إنشاء تعاون واتصال سلس في الأحداث واسعة النطاق، وذلك عن طريق إدارة الشبكة البديهية، ومجموعة متنوعة من عمليات الأتمتة، تدعمها بنية تحتية من الجيل التالي.

وستمكّن البنية التحتية المتقدّمة من سيسكو، إلى جانب إعداد التقارير في الوقت الفعلي، موظفي مركز تشغيل الشبكة، من تقييم وتحسين الخدمات بسرعة، وكذلك تطوير الشبكة لدعم أنظمة الأعمال بسهولة وكفاءة أكبر.

كما ستعمل «ٍسيسكو» على زيادة المشاركة مع الزوّار والشركاء، من خلال التعاون مع مراكز تشغيل «إكسبو» الأخرى، الأمر الذي يخلق رحلات وتجارب فريدة، طوال فترة الحدث الضخم. وبينما تجري الاستعدادات على قدم وساق، تتطلّع القوى العاملة بلا كلل في سيسكو، إلى التعاون مع إكسبو 2020، كفريق واحد، من أجل تقديم حدث ذي نطاق وتأثير غير مسبوقين.

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لدى سيسكو في منطقة الخليج: نعتقد في سيسكو، أنه من خلال الريادة في مجال التكنولوجيا التي تربط الأشخاص والأجهزة، يمكننا العمل من أجل مستقبل أكثر شمولاً للجميع.

يحمل إكسبو دبي رؤية عصرية، تسعى لحشد الناس في جميع أنحاء العالم، للعمل معاً لحل القضايا الملحة للبشرية، والتي من الممكن تسهيلها عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا. لذلك، نفتخر بأن يتم تعييننا كمشغّل شبكة، ونتطلّع من خلال دورنا الموسّع، إلى بناء وإدارة وصيانة واحدة من البنى التحتية لإدارة الشبكات الأكثر تطوراً وموثوقية في المنطقة.