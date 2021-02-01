تعيين سيسكو لإدارة وصيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

تم تعيين شركة سيسكو لإدارة وتشغيل وصيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ إكسبو 2020 دبي، لتصبح بدورها مسؤولة عن واحدة من أكثر العمليات تقدما من نوعها في المنطقة.

وانطلاقًا من كون سيسكو الشريك الرسمي الأول للشبكة الرقمية لإكسبو 2020 دبي، قامت الشركة بنشر شبكتها المتقدّمة والقائمة على النوايا أو ما يدعى بإسم "Intent-based network " في الموقع.. كما دعمت أتمتة نقاط نهاية إنترنت الأشياء، مساهمة في جعل إكسبو 2020 النسخة الأذكى والأكثر تقدماً في تاريخ إكسبو.

وبصفتها الجديدة كمشغّل للشبكات، سوف تتولّى "سيسكو" المسؤولية الكاملة لإدارة البنية التحتية لشبكات بروتوكول الإنترنت في إكسبو 2020، بحيث توفّر خدمات الشبكة بشكل كامل في جميع المناطق والأجنحة والمتنزهات وساحات الوصول، وكذلك لمركز دبي للمعارض، والذي سيكون موجودًا في موقع إكسبو 2020.

ويظهر تعيين الشركة كمشغّل للشبكة علاقة الثقة والمواءمة المستمرة التي تهدف إلى ان يصبح إكسبو 2020 دبي المعيار الأساسي لجميع الفعاليات المستقبلية، على الصّعيدين الإقليمي وحول العالم.

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي: يعدّ هذا الإعلان الأخير بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين "إكسبو" وشركة "سيسكو"، كما أنه يعزّز شراكتنا المستمرة بينما نستعد لفتح أبوابنا للعالم في الأول من أكتوبر 2021.. مشيرا إلى أن الثقة الكبيرة والخبرة الواسعة التي تتميّز بها شركة "سيسكو" ستنتج بنية تحتية رقمية عالمية المستوى لإكسبو 2020.

وفي حين تلتزم سيسكو بتعريف ودمج العمليات بدقة، فإنها تتبنّى أيضًا نهج التفكير المستقبلي للتصميم، هادفة إلى تطوير أحدث مركز مراقبة وإدارة الشبكة الذي سيدير ​​ويحافظ على عمليات الشبكة الذكية بسلاسة تامة.

ولضمان الاتصال السلس في الموقع، تدير سيسكو مركز تشغيل شبكة "NOC " واسع النطاق ومتكامل بشكل تام لحدث إكسبو 2020.. كما سيستلم المركز فريق مكرّس، ينضم إلى القوى العاملة الحالية لشركة سيسكو في الموقع، بحيث ينشر ويشرف على إدارة أحدث التقنيات.

كما ستظهر سيسكو قدرتها وخبرتها في إنشاء تعاون واتصال سلس في الأحداث واسعة النطاق، وذلك عن طريق إدارة الشبكة البديهية ومجموعة متنوعة من عمليات الأتمتة، تدعمها بنية تحتية من الجيل التالي.

وستعمل أدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدّمة على تمكين المراقبة الكاملة للشبكة الذكية في الوقت الفعلي، وهذا يشمل التنبيهات المدمجة مع محفظة سيسكو للتكنولوجيا في الموقع.. فيما ستمكّن هذه التنبيهات فريق التشغيل من مراقبة وتحسين أداء الشبكة، بالإضافة إلى تحديد الحوادث والتهديدات الأمنية المحتملة في وقت مبكر.

وسوف تمكّن البنية التحتية المتقدّمة من سيسكو إلى جانب إعداد التقارير في الوقت الفعلي موظفي مركز تشغيل الشبكة من تقييم وتحسين الخدمات بسرعة، وكذلك تطوير الشبكة لدعم أنظمة الأعمال بسهولة وكفاءة أكبر.. كما ستعمل "ٍسيسكو" على زيادة المشاركة مع الزوّار والشركاء، من خلال التعاون مع مراكز تشغيل "إكسبو" الأخرى، الأمر الذي يخلق رحلات وتجارب فريدة طوال فترة الحدث الضخم.

من جانبه قال شكري عيد، المدير التنفيذي لدى سيسكو في منطقة الخليج إن إكسبو 2020 يحمل رؤية عصرية تسعى لحشد الناس في جميع أنحاء العالم للعمل معًا لحل القضايا الملحة للبشرية، والتي من الممكن تسهيلها عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا.