أستراليا تحتفل باكتمال جناحها في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلن جوستين ماكجوان، المفوض العام لأستراليا في إكسبو 2020 دبي، اكتمال بناء الجناح الأسترالي في موقع الحدث.

ودوَّن ماكجوان، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن اكتمال بناء الجناح يأتي بعد إنجاز أكثر من 450 ألف ساعة عمل، ويتزامن مع اليوم الوطني الأسترالي.

ويتكون سقف الجناح من أعمدة بيضاء أفقية تحاكي للغيوم التي تكتسي أفق أستراليا، إذ يجسد تصميم الجناح شعار "حلم السماء الزرقاء" الذي يميز حالة التفاؤل الأسترالية، والطموح والإبداع، ويحتفل بالتنوع والتعاون، ويتصور إمكانات لا حصر لها.

وسيعرِّف الجناح زوار إكسبو 2020 دبي بالتنوع العرقي والثقافي في أستراليا، إذ ما يقرب من نصف الأستراليين إما ولدوا في بلد آخر أو أحد والديهم على الأقل مولود في بلد آخر.

وسيقدم الجناح أيضاً الابتكارات العلمية في أستراليا، فمن أول علماء الفلك في العالم إلى القياس الدقيق للنجوم والمجرات والكون، يأتي علم الفلك الأسترالي في طليعة الأبحاث والاكتشافات الدولية بما في ذلك في علم الفلك البصري/ بالأشعة تحت الحمراء والراديو والفيزياء الفلكية النظرية.

ومع أن أستراليا تشتهر بطبيعتها وشواطئها وجبالها وصحاريها وغاباتها المطيرة، إلا أنها قدمت للعالم بعضاً من أفضل الاختراعات على غرار تقنية الواي فاي، وجهاز تنظيم ضربات القلب، ولقاح سرطان عنق الرحم، ومسجل رحلة الصندوق الأسود، والأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر ومرحاض مزدوج الدافق، وهذا قليل من كثير.