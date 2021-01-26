كينيا تعرض مزاياها التنافسية في «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

تنظر كينيا إلى مشاركتها في معرض إكسبو دبي على أنها فرصة لتنشيط دبلوماسيتها، وإبراز القدرة التنافسية لثقافتها وتراثها، بما في ذلك المجال الرياضي، ناهيك عن الفرص الاقتصادية التي قد تجنيها، بما في ذلك السياحة.

وقال بيتر بيوت الرئيس التنفيذي السابق لمجلس ترويج الصادرات الكيني في مقال نشره في صحيفة «ذا ستار» الكينية، إن الاقتصاد الكيني بحاجة إلى المزيد من الانكشاف الخارجي لتعزيز الصرف الأجنبي وتحسين تصنيفه الائتماني من بين أمور أخرى.

وتشكل المعارض العالمية طرقاً مهمة لتطبيق الدبلوماسية وتقديمها، باعتبارها مواقع تتيح إشراك جميع دول العالم دفعة واحدة، لذا، أكدت كانت كينيا منذ مايو 2018، حرصها على مشاركة نشطة في «إكسبو دبي».

وذكر أن بلاده بين الدول التي منحتها الإمارات الأولوية والدعم خاصة في عملية بناء الأجنحة، وتركز كينيا على نفس شعار منطقة «الفرص»، لإبراز اقتصادها الناشئ.

مشيرا إلى أن «إكسبو دبي» سيشكل أحد الطرق لجذب أفضل المستثمرين والسائحين والمشترين للسلع والخدمات الكينية، فالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تشكل تشكل سوقاً رحبة لها، ناهيك عن أكثر من 200 دولة ومنظمة دولية تشارك في المعرض، ويمكن لبلاده عقد اتفاقيات مربحة، تضع شركاتها ومؤسساتها في موقع عالمي، لاسيما وأن «تدويل» المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل محوراً أساسياً لإكسبو دبي، وسيتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية العمل، في الفترة ما بعد إكسبو لمدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات بهدف مساعدتها على اكتساب بصمة عالمية.

وأوضح أن الجناح الكيني سيشكل مركزاً لتحفيز الاهتمام العالمي بمساعي كينيا الهادفة إلى التحقيق التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن كينيا برزت قبل الاستقلال وبعده كقائدة عالمية في الأنشطة الرياضية، ومن الواضح أن التعريف بكينيا في العالم، هو السبب الذي أدى إلى تلقي ماراثون كيني مصغر خلال اجتماع المشاركين الدوليين عام 2019 وقبولاً في برمجة إكسبو كنشاط رئيسي.

ومع تأكيده على ميزات كينيا التي تجذب الاهتمام العالمي بالدولة، أكد على ضرورة تحقيق أقصى قدر من المنافع من إكسبو دبي العالمي.

كما تناول الفكرة وراء الجناح الكيني الذي يجري تنفيذه، في موقع استراتيجي بالقرب من الوصل بلازا وجناح الإمارات، تكمن في استيعاب كل زائر بوصفه كينياً، وبهذه الطريقة، وهو ما يمكن أن يضع كينيا في موقع عالمي، ويجذب المزيد من الزوار والمستثمرين والمشترين، ويكسب بلاده التأييد بين مجتمع الأمم والمنظمات الدولية التي تلعب دوراً أساسياً في دعم مساعي كينيا للتنمية الاقتصادية، داعياً دولته إلى سرعة التحرك والتحضير لتأمين تأثير دائم في إكسبو دبي.