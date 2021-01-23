شركاء إكسبو.. تعاون بنّاء لصنع المستقبل

المصدر: دبي – بشار باغ

يلعب شركاء إكسبو 2020 دبي، دوراً حيوياً في دعم مهمة الحدث الدولي، والمتمثلة في شعاره الرئيس «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ويشكل برنامج شراكات إكسبو، منصة حيوية للتعاون البناء والفعال، ويضم 3 فئات، تشمل «الشريك الرسمي الأول»، و«الشريك الرسمي» و«المزود الرسمي».

واستقطب برنامج شراكات إكسبو دبي حتى الآن، 29 شريكاً، تشمل جهات وشركات محلية بارزة، بالإضافة إلى مجموعة من كبرى الشركات الدولية المرموقة، منهم 12 في فئة «شريك رسمي أول»، و8 ضمن فئة «شريك رسمي»، و9 من فئة «المزوّد الرسمي».

وسيسهم شركاء إكسبو 2020 دبي، في صياغة ملامح المستقبل، واستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويسعى إكسبو 2020 دبي، عبر هذه الشراكات، لبناء منصة عالمية تعاونية وشاملة، وتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع نوعية، وبناء إرث مستدام، تستفيد منه الدولة والمنطقة.

مزايا حصرية

ويحظى الشركاء تحت فئة «الشريك الرسمي الأول»، بأكبر قدر من الحقوق والمزايا الحصرية، بما فيها استخدام شعار إكسبو 2020 دبي، وحقوق التسويق، وترويج العلامة التجارية، وفرص المشاركة في الفعاليات البارزة، التي تنضوي تحت مظلة الحدث.

وتضم قائمة شركاء إكسبو، ضمن فئة الشريك الرسمي الأول حتى الآن، كلاً من طيران الإمارات وموانئ دبي العالمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة اتصالات، وشركة «سيسكو»، وشركة «أكسنتشر»، بالإضافة إلى شركة «ماستركارد»، و«نيسان» و«بيبسيكو» و«إس.إيه.بي»، و«سيمنز» وشركة «تيرمينوس».

الشركاء الرسميون

أما قائمة الشركاء ضمن فئة «الشريك الرسمي»، فتشمل كلاً من غرفة تجارة وصناعة دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة «إينوك»، بالإضافة إلى شركة «كريستي»، و«دلسكو»، وشركة «إعمار للضيافة»، إلى جانب شركة «لوريال»، وشركة «يو بي إس»

وتضم قائمة الشركاء، ضمن فئة «مزود رسمي»، فتشمل «مزارع العين» وشركة «كانون» وشركة «دومينوز»، وشركة «جيكوبس» و«ميس»، وشركة «إشارة»، وشركة «ديجيتال 14»، إلى جانب شركة أورينت للتأمين، وشركة «سواتش».