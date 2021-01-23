جناح البحرين.. محاكاة التركيبة الحضرية

يستعرض جناح البحرين البالغة مساحته 2000 متر مربع، مفهوم الكثافة ودورها في خلق فرص واعدة في محاكاة لسمات التركيبة الطبيعية والحضرية للبحرين.

ويمكن من خلال الجناح تتبع متغير الكثافة بطبيعتها التكاملية في السياق المحلي، وما خضعت له من تأثيرات بفعل عوامل الزمان والمكان، بدءاً من حضارة دلمون القديمة، وصولاً لما حققته من قوة طال تأثيرها مختلف جوانب الحياة كالاقتصاد والثقافة، إضافة إلى ما تشكله الكثافة حتى يومنا هذا من أداة تبرر الكيفية التي ازدهرت بها المجتمعات.

دور أساسي

وتعد مشاركة البحرين في إكسبو نظراً لما تلعبه البحرين من دور أساسي في المشهد الحضاري للمنطقة، فيما يسهم الموضوع العام لإكسبو، وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، في خلق تفاعل إيجابي في موضوعاته الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة.

وتولى المهندس السويسري كريستيان كيريز تصميم جناح البحرين، والذي يعد اسماً مهماً في عالم العمارة والأبحاث المتعلقة بالبناء والتركيب، وينظر كيريز للجناح كمسار لاستكشاف العلاقات المترابطة بين الإبداع، والكثافة، والفرص.

وتم تصميم الجناح ليكون المبنى على هيئة شبه مكعب بارتفاع 24 متراً مع مساحة عرض مركزية ومفتوحة (بأبعاد 30 متراً للطول والعرض)، يحملها ما مجموعه 126 عموداً بسُمك 11 سم.