سلوفينيا تتسلم جناحها في «اكسبو» هذا الأسبوع

المصدر: دبي- سيد صالح

تتسلم سلوفينيا إدارة جناحها في «اكسبو 2020 دبي» هذا الأسبوع بعد أن بات جاهزاً، وذلك على هامش الزيارة المقرر أن يبدأها غداً وزير الاقتصاد السلوفيني، زدرافكو بوتشيفالشك، إلى الإمارات.

وبحسب ما نشرته أمس وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية، فقد صرح بوتشيفالشك في مؤتمر صحفي افتراضي مؤكداً على أهمية «اكسبو 2020 دبي» في مساعدة الاقتصاد السلوفيني على التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وأعرب الوزير عن سعادته برؤية خطط توسع الاقتصاد السلوفيني في الأسواق الأسرع نمواً، وهي تخرج إلى النور، وأكد أن الإمارات تعد واحدة من هذه الأسواق.

وقال بوتشيفالشك: «يعد العام الجاري تتويجاً لجهودنا في التصدير، وذلك من خلال التعاون النشط مع أعظم حدث عالمي، وهو «اكسبو 2020 دبي»، والذي سيكون بمثابة نقطة الانطلاق لعلاقات شراكة جديدة في أسواق يعيش فيها ما يزيد عن ثلاثة مليارات شخص».



وأضاف: «نولي أهمية استراتيجية خاصة لجهود التوسع في التعاون مع دول الخليج العربي وأيضاً دول جنوب آسيا وأفريقيا، وقد نظمنا بالفعل عدداً من الأنشطة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز هذه الجهود».

وأشاد بوتشيفالشك بحسن استغلال إدارة «اكسبو 2020 دبي» للوقت الذي أتيح لها بعد تأجيل الحدث لمدة عام بسبب تفشي الجائحة.

وقال بوتشيفالشك: «لقد استغل المنظمون الوقت الإضافي على نحو جيد، والدليل على ذلك أن جناح الاستدامة، أحد الأجنحة الرئيسية الثلاثاء في «اكسبو 2020 دبي» قد جرى افتتاحه بالفعل».