«الإمارات للمباني الحديدية» تقترب من إنجاز 4 أجنحة بـ«إكسبو»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة الإمارات لأنظمة المباني الحديدية، التابعة والمملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، اقترابها من إنجاز 4 أجنحة في معرض «إكسبو 2020»، تزيد قيمتها على 23 مليون درهم. وأكدت الشركة أن أعمال الهياكل الحديدية والتصنيع في أجنحة الكويت وروسيا وإندونيسيا وأوزبكستان تتقدم بشكل ملحوظ، حيث قامت بتوريد أكثر من 2,400 طن متري من الحديد لاستكمال الأعمال الهندسية والتصنيع والتركيب للأجنحة، بالإضافة إلى توفير أعمال التزيين والملحقات الخاصة بها.

وتتجاوز مساحة جناح كل من الكويت وروسيا 6,500 متر مربع، في حين يغطي جناح إندونيسيا مساحة قدرها 3,200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة جناح أوزبكستان 2,300 متر مربع، حيث تستخدم الشركة منتجاتها لإنشاء الأجنحة الأربعة التي تتجاوز مساحتها الكلية 18,500 متر مربع.

وتعمل «الإمارات لأنظمة المباني الحديدية» على إنجاز مختلف الأعمال المطلوبة، كما تواصل الأعمال الثانوية المتبقية حالياً وبشكل مضطرد، لتسليم معظم الأجنحة في الوقت المحدد ووفق الخطط الموضوعة مسبقاً.

وقال جوزيف شدياق، مدير عام الشركة: مع اقتراب موعد انطلاق «إكسبو دبي»، أحد أكثر الأحداث ترقباً على مستوى العالم، يسرنا في الشركة تقديم خدماتنا وخبراتنا إلى الدول المشاركة. وكل جناح يعد رمزاً يمثل الدولة المشاركة، لذا حرصنا في الشركة على دمج الكثير من التخطيط في عناصر التصميم. ويعد الإطار الهيكلي القوي لهذه الأجنحة مهماً للغاية لتحديد الواجهات الخارجية المصممة بعناية، إلى جانب تعزيز المظهر العام للمشاريع. وتمثل أجنحة إكسبو 2020 إضافة قيمة إلى قائمة مشاريعنا.