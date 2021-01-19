لجنة جاهزية المدينة لاستضافة إكسبو 2020 تستأنف اجتماعاتها الدورية

المصدر: البيان الإلكتروني

استأنفت لجنة متابعة جاهزية المدينة لاستضافة إكسبو 2020 دبي عقد اجتماعاتها الدورية برئاسة رئيس اللجنة معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وذلك للتأكد من استكمال التجهيزات وتكامل استعدادات الجهات المختلفة في دبي لاستضافة الحدث الدولي الذي سيفتح ابوابه في الأول من أكتوبر 2021.

وجاءت المناقشات الأحدث للّجنة عبر اجتماعين جمع أولهما شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، فيما شهد الثاني حضور الإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأثناء هذين الاجتماعين جرى استعراض آليات التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وتحديد الإطار التفصيلي للمهام والصلاحيات، سعياً لتكامل الادوار والمسؤوليات بين جميع الجهات المختصة المحلية والاتحادية على حدٍ سواء لاستضافة إكسبو 2020.

وتضمّن جدول أعمال اجتماع اللجنة الأول تحديد منظومة المهام والمسؤوليات لشرطة دبي لتأمين استضافة الحدث الدولي، بالإضافة إلى استعراض منظومة المهام والمسؤوليات لهيئة الطرق والمواصلات بدبي في ما يتعلق بالمشاريع المرتبطة بإكسبو 2020.

وضم هذا الاجتماع من أعضاء اللجنة كلا من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالإضافة إلى العقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، ومن هيئة الطرق والمواصلات أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة.

أما في اجتماعها الثاني فاعتمدت اللجنة منظومة المهام والمسؤوليات لكل من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف التي تضمن جاهزية التأهب التشغيلي لخدماتهما وخطط الاستجابة في حالات الطوارئ أثناء فترة فعاليات الحدث الدولي.

وحضر الاجتماع الثاني كلٌ من اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني، وسعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالإضافة إلى العميد خبير علي المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني، ومشعل جلفار مدير إدارة عمليات الإسعاف، وسلطان عبدالرحمن مشرف الفعاليات من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وكانت اللجنة قد بدأت أعمالها في مارس 2019 بعد أن أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، قرارا بتشكيل لجنة تتولى الإشراف العام على متابعة استعدادات المدينة لاستضافة إكسبو 2020 دبي على أتم وجه.

وتعمل اللجنة على وضع خطة عمل للتأكد من الاستعدادات على مستوى الدولة لتنظيم فعاليات الحدث الدولي من حيث تكامل التجهيزات الفنية واللوجستية والإعلامية والتسويقية والسياحية وغير ذلك.

وتعمل أيضا على تحديد نطاق المشاريع التي يتعين تنفيذها استعدادا لإكسبو على نطاق إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وتعمل اللجنة على بحث آليات التنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لضمان تنفيذ مهام واختصاصات اللجنة.