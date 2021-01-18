استقبال مجندي الخدمة الوطنية المشاركين في «إكسبو 2020»

المصدر: عجمان - وام

استقبل مركز التدريب بالمنامة في القوات المسلحة، شباب الوطن من مجندي الدفعة الـ15 للخدمة الوطنية التأسيسية «المجموعة الأولى» الخاصة بالموظفين، وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سلامتهم، واتخاذ كل الإجراءات لتوفير الحماية القصوى لكل مجندي الخدمة الوطنية، من أجل الحفاظ عليهم وحمايتهم من الجائحة، تحت إشراف مستشفى زايد العسكري.

وتوافد الملتحقون بالخدمة الوطنية على مركز المنامة منذ الصباح، وتم تسجيلهم في الدورة، وتسليم جميع الملتحقين متطلبات المجندين من ملابس وعهدة خاصة بهم، وجرى تعريفهم بالمعسكر والنظام الداخلي، إضافة إلى تنظيم محاضرات من قبل المدربين قبل افتتاح الدورة التدريبية.

وسارت مراحل الاستقبال بصورة ممتازة من ضبط والتزام ابتداء من مرحلة الاستقبال والتسجيل، مروراً بجميع مراحل التدريب. ويركز برنامج الخدمة الوطنية في المرحلة الأولى على تحويل المجندين من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية، من خلال التدريبات العسكرية وحمل السلاح واستخدامه، وتعويدهم على الضبط والربط العسكري، وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية، وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم، وصقل مهاراتهم القيادية وتطويرها، ليبدأ بعد ذلك إعداد وتأهيل المجندين المتطوعين في الحدث الدولي «إكسبو 2020 دبي»، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية، لضمان القيام بالأدوار المنوطة بهم، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وإتقان واحترافية.

ويأتي انعقاد هذه الدورة الاستثنائية في إطار مواكبة استراتيجية الدولة نحو تمكين الكوادر الوطنية، ورفدها بالمهارات التخصصية والمهنية.

تعاون

ويذكر أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومكتب «إكسبو 2020 دبي» وقعا مذكرة تفاهم، تهدف إلى مشاركة منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية في «إكسبو 2020 دبي»، حيث سيشارك منتسبو الخدمة الوطنية والاحتياطية مع نحو 30 ألف متطوع في الترحيب بالعالم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبال الملايين من الزوار خلال فترة الحدث الدولي، حيث سيؤدي المجندون مهام مختلفة، تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لزوار «إكسبو» والدول المشاركة في هذا الحدث الدولي، الذي يمثل حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، وسيعزز الصورة المشرقة لإمارة دبي بما يفوق التوقعات، وسيترك دون شك إرثاً مميزاً للأجيال، الأمر الذي سيسهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات، علاوة على إسهام الهيئة في تشكيل قاعدة من المتطوعين وصقلهم بالطريقة الأمنية المناسبة للمستقبل.

مشاركة

وبهذه المناسبة قال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية: «حرصاً من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على المشاركة والتعاون، بما يخدم المصلحة العامة سيشارك منتسبو الخدمة الوطنية الدفعة الـ 15 في تنظيم حدث «إكسبو 2021 دبي»، وذلك من خلال قاعدة من المجندين سيتم صقلهم بالطريقة الأمنية المناسبة للمستقبل عبر دبلوم يتضمن برامج و7 وحدات معتمدة دولياً هي: المهارات الأساسية المقترنة بالتطوع، والمهارات الأمنية، والإمارات تاريخ وحاضر، وثقافة إكسبو والتواصل الحضاري، والمهارات الميدانية، ومهارات التعامل مع أصحاب الهمم، بالإضافة إلى المهارات التخصصية مثل تقنية المعلومات والإعلام والتسويق والأمن والسلامة وغيرها الكثير».

وأوضح: «إنه كان للاطلاع والاستفادة من أفضل المعايير العالمية المطبقة في مجال التدريب والخدمة الوطنية أكبر الأثر في نجاح انطلاق البرنامج، هذا إلى جانب تعاون المجتمع الإماراتي وإقباله الشديد على البرنامج، حيث كسبت الخدمة الوطنية الثقة والاحترام بين شرائح المجتمع ولمسوا فوائدها وآثارها الإيجابية على أبنائهم وذويهم».

منهجية

وقال: «إن لاستراتيجية برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية منهجية توضح الرؤية والرسالة والغايات والأهداف الاستراتيجية للخدمة الوطنية والاحتياطية، وتضع خريطة طريق واضحة للمبادرات والأنشطة المستقبلية المطلوب ترجمتها عملياً على أرض الواقع، ويشترك في هذه العملية أصحاب العلاقة من الجهات المعنية داخل القوات المسلحة وخارجها، للتأكد من الاستثمار الأمثل للوقت والجهد وتحديد أولويات العمل وتنفيذ المبادرات الضرورية».

خبرة

يهدف برنامج متطوعي مجندي الخدمة الوطنية في «إكسبو 2020»، إلى إكساب المتطوعين خبرة عملية غير مسبوقة من خلال الاحتكاك بأفضل الخبرات على المستوى العالمي، وإبراز منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية الكفاءة، التي يتمتعون بها وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في أكبر حدث دولي في العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها منتسبو الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتسخيرها لدعم الدولة في هذا الحدث المهم من خلال المهام المختلفة ضمن برنامج المتطوعين.

مجندون: تنظيم «إكسبو 2020» شرف وسنكون عند حسن الظن

أكد مجندو الدفعة الـ15 للخدمة الوطنية التأسيسية «المجموعة الأولى» أن تنظيم «إكسبو 2020» هو شرف لدولة الإمارات العربية المتحدة ولدول الخليج والعرب، وسوف نكون جديرين بهذه المكانة، ولتتميز دولة الإمارات لتكون في مقدمة الدول العربية التي تستضيف هذا المحفل الدولي، وسوف تتميز به وبتنظيمه وبأبنائها سواء الموظفين أو المتطوعين، وعلينا أن نتكاتف جميعاً في هذا المحفل، وأن تكون أيادينا متراصة بأيادي بعض، وأن ننظر دائماً إلى الأمام وشعارنا التفاؤل والجد والاجتهاد، لكي تكون خطواتنا متسارعة إلى الريادة العالمية.

وقال المجند عبدالله مبارك الجناحي: «إن الالتحاق بالخدمة الوطنية يدل على الروح الوطنية العالية والشعور بالمسؤولية الوطنية، وتأصيل قيم الولاء والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة، والقيام بالدور الوطني في حماية تراب الوطن، وصون منجزاته ومكتسباته».

وقال المجند مانع محمد الشحي: «إن مشاركته في الخدمة الوطنية تعد رداً للجميل تجاه الوطن وقيادته، التي حرصت وسهرت على أمنه وأمانه، الأمر الذي يتطلب منهم العطاء المستمر والتلبية لندائه وخدمته، والحفاظ على سلامة أراضيه وأنه يشعر بالفخر كونه ضمن هذه الكوكبة من أبناء الوطن، ليكونوا جنوداً في خدمة الوطن والدفاع عنه، واكتساب مهارات الدفاع عن النفس والانضباط وتحمل المسؤولية».

حب الوطن

عبدالله الكثيري

عبدالرحمن الكثيري

وقال الشقيقان عبدالرحمن وعبدالله حمد الكثيري «إن دافع التجنيد هو حب الوطن والرغبة في الذود عنه وحمايته، ويتجسد ذلك بالفعل، من خلال الالتحاق في الخدمة الوطنية، التي تعتبر فرصة للتعرف إلى طبيعة الحياة العسكرية، والتدريب على حمل السلاح وفكه وتركيبه واستخدامه، إضافة إلى اكتساب مهارات الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والانضباط».