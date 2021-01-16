البيان تأخذكم في جولة داخل جناح الاستدامة في اكسبو 2020 دبي
يشكل جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي منصة للتعلم والتواصل والابتكار من أجل مستقبل أكثر استدامة.. البيان تأخذكم في جولة داخل أول مبنى مستدام في العالم.
ويتميز الجناح بالعديد من المميزات الفريدة منها ان الماء الذي يحصل عليه يكون من مكثفات بخار الجو ، كما أن الطاقة الموجودة بداخله طاقة شمسية.
ويتم اعادة استخدام المياه في زراعة الأشجار.
بوابة منطقة الاستدامة ترحب بزوار #إكسبو2020_دبي@expo2020dubai #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9666ndmbHS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021
وتحيط بالجناح 18 شجرة تقوم بتوليد 1.28 غيغا واط / ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً ويتباين طول الأشجار من 10 لغاية 15 متراً، وهي عبارة عن أعمدة يغطي كل منها صحن دائري يضم ألواحاً لتوليد الطاقة الشمسية ويتحرك الصحن لتتبع أشعة الشمس.
وتم تصميم الجناح لتلبية معايير لييد البلاتينية للمباني المستدامة، وهي أعلى شهادة اعتماد متاحة للهندسة المعمارية، ويطبق أعلى معايير الاستخدام الفعال للطاقة والمياه وإعادة استخدامها.
بدء جولة تعريفية في #جناح_الاستدامة بإكسبو2020 #دبيhttps://t.co/WOMEbCKsc2@expo2020dubai #إكسبو2020#العرض_الأول_لأجنحة_إكسبو#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/sCvFcbZBj6— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021
وتبدأ رحلة الزائر لجناح الاستدامة من منطقة اسمها الوادي مستوحاة من شبه الجزيرة العربية في الأزمنة الغابرة عندما كانت فيها الغابات وكانت تعيش فيها الحيوانات العملاقة وكيف تعايش الإنسان مع التغيرات البيئية.
يحيط بـ #جناح_الاستدامة 18 شجرة تقوم بتوليد 1.28 غيغا واط/ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً ويتباين طول الأشجار من 10 لغاية 15 متراً@expo2020dubai #دبي #الامارات #إكسبو2020#العرض_الأول_لأجنحة_إكسبو#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RziZbX17gS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021
منى العلي تتحدث خلال #العرض_الأول_لأجنحة_إكسبو عن رحلة الزائر لـ #جناح_الاستدامة التي تبدأ من منطقة اسمها الوادي مستوحاة من شبه الجزيرة العربية في الأزمة الغابرة عندما كانت فيها الغابات وكانت تعيش فيها الحيوانات العملاقة وكيف تعايش الإنسان مع التغيرات البيئة.@expo2020dubai pic.twitter.com/V15TocCpMU— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021
#منطقة_الباحة في #جناح_الاستدامة والتي تشكل منصة لبحث ومناقشة مختلف قضايا والممارسات المستدامة ومنها يستهل الزائر رحلته داخل المبنى..@expo2020dubai #دبي#الامارات #إكسبو2020#العرض_الأول_لأجنحة_إكسبو#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/87DRMfuzPb— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021
ممرات بأجواء تفاعلية تحاكي الغابات المطيرة تؤدي إلى "قاعات الاستهلاك" التي تظهر الضرر الناجم عن اختيارات المستهلك، من خلال منشآت مثل «ناشر»، وتعني الذي يعض على أسنانه، وهي آلة استهلاك عملاقة،لا تشبع تستهلك كميات لا حصر لها من الموارد الطبيعية لإنتاج المنتجات الاستهلاكية pic.twitter.com/k3QbC6wJgm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021
شبكة ذكية تحاكي شبكة الفطريات التي تربط التي تربط بين جذور أشجار الغابات.@expo2020dubai #جناح_الاستدامة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eWBMkYuPQm— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021
نماذج مدهشة تحاكي شبكات الأفلاج لمياه الري والشرب والحقول الهوائية والمزارع العامودية..@expo2020dubai #جناح_الاستدامة#العرض_الأول_لجناح_إكسبو#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/QbGneYEXTh— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 16, 2021