جناح عُمان.. استشراف فرص عبر الزمن

يجسّد جناح سلطنة عمان بمنطقة التنقل في موقع إكسبو 2020 دبي مفهوم ورؤية السلطنة في استشراف «فرص عبر الزمن»، وسيعمل على التعريف بالسلطنة وجغرافيتها وتاريخها وحضارتها واستعراض الإنجازات التنموية التي حققتها على الأصعدة كافة.

وتم استلهام فكرة تصميم جناح السلطنة من شجرة اللبان وارتباطها التاريخي بالإنسان والإرث العماني، إذ إن المبنى الرئيسي للجناح يمثل ويجسد شجرة اللبان، ويرتكز على جذع مركزي تبدأ فيه تجربة الزائر، ومن هذا الجذع المركزي تتفرع المساحات على مستويات مختلفة التي ستحتوي على أقسام العرض الخمسة، أما الواجهات الخارجية للجناح وغلافه الذي يغطي الجزء العلوي من المبنى فتحاكي وتجسد في تصميمها أغصان شجرة اللبان، وفكرة التصميم الخارجي تتكامل مع أسلوب افتراضي معاصر مع المحتوى الداخلي الذي يتمحور حول اللبان، حيث الموضوع الرئيسي لقصة الجناح.

شجرة اللبان

ولعبت «هدية سلطنة عُمان إلى العالم»، شجرة اللبان، دوراً حيوياً في تطور البلاد منذ العهود القديمة إلى يومنا الحاضر. توجد في الداخل خمس مناطق توضح الطرق المتنوعة التي أفاد اللبان بها عُمان، حيث امتدت إلى كل شيء من الطب إلى الغذاء إلى مستحضرات التجميل.

ويقدم إكسبو 2020 دبي فرصة كبيرة للمؤسسات العمانية الحكومية والخاصة المعنية وأهمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للتعريف بالموضوعات التي سيتناولها المعرض لاكتساب المعارف المهنية والعلمية والعملية والاقتصادية، وكذلك التفاعل مع نظرائها من المؤسسات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات ذات العلاقة.