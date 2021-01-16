الارتقاء بالتعليم

مع نهاية عام مضطرب للغاية وغير مسبوق، بحث مؤتمر ريوايرد إكس الافتراضي الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي تجارب الأطراف الفاعلة في مجال التعليم والتعلم، برؤية واضحة تهدف إلى تعزيز جهود التعاون البنّاء للارتقاء بالتعليم والتعلم. ويهدف مؤتمر «ريوايرد إكس» الذي يعد الأول من مجموعة اللقاءات التي تنظمها منصة ريوايرد التعليمية العالمية إلى النهوض بمستقبل التعليم.

والمؤتمر ثمرة تعاون بين دبي العطاء وإكسبو 2020 دبي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومهد مؤتمر «ريوايرد إكس» لقمة «ريوايرد» التعليمية العالمية التي تنطلق بين 12 و 14 ديسمبر 2021.