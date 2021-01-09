46000 عدد المؤسسات المسجّلة للعمل مع إكسبو دبي، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 54 % من إجمالي الشركات المسجّلة ونالت 55 % من العقود. وستطرح آلاف المنتجات المرخَّصة، من إنتاج مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وشركات إماراتية، للبيع عبر برنامج إكسبو دبي للتجارة والترخيص. وجميع المنتجات الأولى التي حصلت على ترخيص متوفرة حالياً، ومنها: الشوكولاتة المستلهمة من إكسبو ، وصابون حليب النوق، وتمور بتيل، وبسكوت الطاقة، وشوكولاتة باتشي، وإصدار محدود من المسكوكات التذكارية المصنوعة من الذهب والفضة.

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