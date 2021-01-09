إكسبو دبي تتعاون مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس لدعم المبتكرين مجتمعياً

يتعاون إكسبو دبي، مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس، لدعم المبتكرين على المستوى المجتمعي، ممن لديهم الطموح والإمكانات لتحسين حياة الأفراد الذين يعيشون في مجموعة متنوعة من البيئات الإنسانية المهمشة.

ويأتي التعاون مع إكسبو لايف، في ضوء حاجة عالمية لحلول مبتكَرة، تدعم الملايين ممن يعيشون في بيئات صعبة. ما يُبرز الحاجة إلى العمل يداً بيد، والتعاون عبر الحدود، من أجل مستقبل أفضل، تماشياً مع أهداف إكسبو الجوهرية، وأُسوة بتاريخ دبي الحافل بجمع الناس معاً، من أجل حفز التغيير الإيجابي.