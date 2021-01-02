جناح السعودية.. طموح بلا حدود

المصدر: (دبي - البيان)

بشعار «طموح بلا حدود»، يأتي جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، على شكل نافذة عملاقة، تفتح من الأرض، وترتفع إلى السماء. وستوفر للزوار رحلة غامرة، وإطلالة على المستقبل المشرق للمملكة.

كما ستظهر الشخصية السعودية المضيافة، وثقافتها الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ. وبمساحة 13 ألف متر مربع، أو ما يزيد على مساحة ملعبي كرة قدم، سيكون جناح السعودية، ثاني أكبر الأجنحة في إكسبو 2020 دبي، بعد جناح دولة الإمارات، وسيكون موقعه في منطقة الفرص.

وسيسلط محتوى الجناح، الضوء على انفتاح المملكة على الأعمال والسياحة، ورغبتها في التعاون مع الدول الأخرى، لخلق مستقبل أفضل للجميع.

يمثّل مواطنون سعوديون مكوناً أساسياً في قوة العمل في إكسبو 2020، حيث يتوزعون في مختلف قطاعات إكسبو وإداراته، بما فيها الاتصال والابتكار، وتكنولوجيا المستقبل، والمشاركين الدوليين، وبرنامج إكسبو للمدارس، ومكتب المدير العام.

وكان جناح المملكة قد أطلق حملته التطوعية في أكتوبر 2020، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات. وتهدف المبادرة إلى استقطاب نحو ألف مواطن سعودي، للمشاركة في الجناح طوال فترة إكسبو الدولي.

كما يدعم برنامج منح الابتكار المؤثر (إكسبو لايف) في إكسبو 2020 دبي، تطبيق لبّيه للصحة العقلية في المملكة العربية السعودية، والذي يركز بالأساس على حماية هوية المريض، من خلال إتاحة اتصالات صوتية، ورسائل داخل التطبيق، دون الكشف عن صاحبها، وبالتالي، مساعدة المريض على توفير المال، وتسهيل حصوله على استشارات احترافية من أي مكان، وفي أي وقت.

وهناك أيضاً (منصة ينمو)، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وباستخدام حلول البرمجيات، كخدمة يمكن للأطباء تصميم ومراقبة وتخزين خطط العلاج الخاصة، والتعامل بقدر أكبر من الفعالية، لدى وضع الخطط العلاجية، والمساعدة على تحسين مستوى التعافي والخدمات التعليمية لأصحاب الهمم في المملكة العربية السعودية.