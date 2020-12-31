تقنيات متطورة لـ«إسعاف دبي» في «إكسبو»

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

قالت الدكتورة عائشة المطوع مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: إن المؤسسة ستستخدم تقنيات وحلولاً مبتكرة في «إكسبو 2020 دبي»، منها التحليل الذكي باستخدام الإحصاءات الآنية للزوار في موقع «إكسبو 2020 دبي»، ومرونة توزيع المسعفين والنقاط الإسعافية في المناطق التي من المحتمل أن تضم أكبر عدد من الزوار، إضافة إلى وضع خاصية SOS في التطبيق الخاص بـ«إكسبو 2020»، وربطه بغرفة العمليات والحلول المبتكرة، منها أداة يمكن ارتداؤها، بحيث يتم ربط المتطوع بأقرب بلاغ في موقع إكسبو من خلال GPS مع وجود ترجمة فورية بجميع اللغات.

توعية

وأوضحت أنه سيتم توعية الزوار باستخدام تقنية الواقع المعزز، من خلال وضع إجراءات وأرقام الطوارئ في جميع أنحاء إكسبو، وتدريب الزوار على الإسعافات الأولية، وإشراكهم في برنامج التطوع الإسعافي. جاءت تصريحات الدكتورة عائشة المطوع لـ «البيان» أمس، عقب الملتقى الاستثنائي التي عقدته المؤسسة، برئاسة المدير التنفيذي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي مع مديري الإدارات المختلفة في المؤسسة في منطقة بحيرات إكسبو، للتأمل في إنجازات وتحديات العام 2020، والتطلع إلى انطلاقة إيجابية نحو تحقيق طموحات العام المقبل 2021.

وقال خليفة بن دراي: إن عقد الملتقى في هذا الوقت، بما يتضمنه من عصف ذهني يحمل في طياته العديد من الأفكار الابتكارية، ويأتي في إطار تمسك المؤسسة بمواكبة الأحداث والاستعداد لكل طارئ وتطبيق سياسة الجاهزية لكل موظفي المؤسسة.