اكتمال جناح السعودية في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أعلن الدكتور فهد بن عبد الله بن محمد اليابس، المفوض العام ومدير مشروع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي، انتهاء أعمال البناء في الجناح. وفي تغريدة نشرها في حسابه على «تويتر»، قال اليابس: «يسعدنا إعلان انتهاء أعمال بناء جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي. سنروي للعالم قصة شعب لا يعرف المستحيل، ووطن يسير بهمة نحو القمة». ويعبّر الجناح بواجهته التي تنطلق من الأرض نحو السماء، عن تمسّك المملكة بتراثها، وكيف شكّل أساساً متيناً للانطلاق نحو مستقبلٍ مزدهر. وبمساحة 13.069 متراً مربعاً، يعد الجناح السعودي ثاني أكبر جناح في «إكسبو دبي»، بعد الجناح الإماراتي، وسيسلط الضوء على رسالة المملكة للعالم، وانفتاحها في التواصل على جميع الصعد، الاستثمارية والسياحية والثقافية، لصناعة مستقبلٍ أفضل للجميع. كما تهدف المملكة لتحقيق التوازن بين محافظتها على إرثها التاريخي، وما تحمله جغرافيتها من ثروة طبيعية، وبين رؤيتها الواسعة للمستقبل.