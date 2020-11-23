إكسبو دبي 2020.. إبداعات تثري بيئات العمل وتغازل الطبيعة

المصدر: إعداد: نهى حوا

ماذا لو لم تعد البيئة المبنية كتلة من المادة الجامدة، ماذا لو أصبحت شيئاً يتكيف مع محيطه ككائن حي. هذا ما تصوره استوديو «الباغوبا»، مع حجرة العمل المشتركة «كورولا» لإكسبو دبي 2020، وهي حجرة تستجيب للطقس، في استكشاف لهذا التقاطع بين الهندسة المعمارية والأتمتة. يفيد موقع «ديزاين بووم» للعمارة، بأن النموذج يبدو مثل روبوت لطيف، استلهم صانعوه من الطبيعة والبيولوجيا، لا سيما من اللافقاريات، مثل الأخطبوط أو نجم البحر القادرة على الحركة دون أي أجزاء صلبة. وقد طور الاستوديو، باتباع تلك المبادئ، جلداً خفيف الوزن، مرناً، قادراً على التكيف مع الظروف الخارجية المتغيرة. الحجرة مصنوعة من هيكل فولاذي محاط بنظام جلد آلي ناعم، مكون من 8 محركات هوائية من «البولي يوريثان»، على شكل بتلات. كل بتلة مصنوعة من شبكتين داخليتين من الغرف الهوائية، مختومة بنمط لحام خاص، مصمم لجعل البتلة تتجعد للأعلى أو الأسفل، عندما تكون الحجرات مضغوطة، حيث يسمح فرق الضغط الدقيق بين الشبكتين بتغيير التكوين، حسب الظروف المناخية.

هذا النظام آلي، ويتحرك مستجيباً بالكامل بفضل مجموعة من مستشعرات الطقس والصمامات ومضخات الهواء، مع نظام تحكم دقيق. في يوم مشمس لطيف، تبقى البتلات مفتوحة، للاستمتاع بتدفق الهواء الطبيعي مع توفير الظل، وفي يوم ممطر أو بارد أو حار، ينغلق النظام الجلدي لحماية المستخدمين، مع توفير مساحة معزولة حرارياً، يمكن التحكم فيها مناخياً، لتوفير الراحة المثلى. الحجرة مجهزة أيضاً بنظام للتدفئة والتبريد، و«واي فاي»، وأماكن للشحن، وألواح شمسية لخفض الاعتماد على شبكة الطاقة. وقد تم تصميم «كورولا»، لتوفير مساحة مريحة وفعالة للاجتماع والعمل، ومشاركة الأفكار على مدار السنة، وفي أي مكان. هذا المشروع، كان واحداً من المشاريع الفائزة التي شاركت في مسابقة معرض إكسبو 2020 دبي، التي تم ترويجها من قبل إقليم لومبارديا، وغرفة تجارة ميلانو، بالتعاون مع جامعة البوليتكنيك في ميلانو. وسيتم عرضها لاحقاً في عدة مناسبات في عام 2021، بما في ذلك أسبوع تصميم ميلانو، ومعرض إكسبو دبي في 2021.