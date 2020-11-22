4 فائزين بجوائز مجلس الأعمال الهولندي في الإمارات خلال تحضيرات «إكسبو دبي 2020»

المصدر: دبي – البيان

أعلن مجلس الأعمال الهولندي في الإمارات عن الشركات الفائزة بجوائز المجلس لعام 2020، وذلك خلال حفل افتراضي أقيم الأسبوع الماضي في إطار الفعاليات التحضيرية لـ«إكسبو دبي 2020».

وتوفر الجوائز التي يجري تنظيمها بالتعاون مع القنصلية العامة لمملكة هولندا في دبي، ومنصة «إن إل إن بزسنز - NLinBusiness»، الفرصة لاستقطاب أهم الابتكارات في مجالات المياه والطاقة والغذاء، بما يسمح للشركات الهولندية بالدخول والعمل في السوق المحلية.

وقال هانز ساندي القنصل العام لهولندا في دولة الإمارات: «نفتخر بإطلاق هذه الجوائز التي من شأنها تحفيز الشركات الهولندية على مواصلة الابتكار، وذلك بالتعاون مع مجلس الأعمال الهولندي والجهات الداعمة، حيث سنقوم بعرض ابتكارات الشركات الفائزة في الجناح الهولندي ضمن إكسبو دبي 2020، والذي من المتوقع أن يستقطب العام المقبل العديد من الزوار بما يمثل فرصة كبيرة لهذه الشركات للترويج لابتكاراتها».

وتم اختيار 9 مشاركين في ثلاث فئات لتقديم مقترحات أعمالهم إلى لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء في مجالات المياه والطاقة والغذاء، حيث قامت اللجنة باختيار الفائزين وفقاً لعوامل عدة، من بينها التوقعات الاقتصادية من الابتكار، والأثر البيئي والاجتماعي، وقابلية التوسع في المنطقة، ودور الابتكار في جعل العالم مكاناً أفضل.

وشملت قائمة الفائزين بالجوائز كلاً من:

• شركة «غرواسيس – Groasis» التي حصلت على جائزة «بوسكاليز للمياه» لحلولها في إعادة زراعة الأراضي المتآكلة بنجاح دون استخدام الري.

• شركة «زيغزاغ سولار – Zigzagsolar» على جائزة «ليزبلان الإمارات للطاقة»، حيث تسعى الشركة من خلال حلولها إلى جعل العالم مكاناً أفضل مقدمة منصات طاقة شمسية عالية الأداء وبأسعار مقبولة، بما يسهم بشكل كبير في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتلوث الهواء واستنفاد المواد النادرة وانقطاع التيار الكهربائي وعدم استقرار الشبكة الكهربائية.

• شركة «بروتاي فارم – Protifarm» التي نالت جائزة «إن إل إن بزسنز للأطعمة»، لابتكارها القابل للتطوير، والذي يهدف إلى إطعام العالم وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء المستدام، حيث تشمل هذه الابتكارات إنتاج أطعمة مصنوعة من حشرات قابلة للأكل يمكن استخدامها بشكل يومي.

وستحظى هذه الشركات بفرصة عرض ابتكاراتها في الجناح الهولندي ضمن إكسبو دبي 2020 والحصول على حزمة بدء الأعمال التي تتضمن مساحة مكتبية وتأشيرات العمل ورخصة تجارية للعمل في المنطقة الحرة بمطار دبي.

كما حصدت شركة «دي أم إي سي –DMEC» جائزة مجلس الأعمال الهولندي الرئيسية لعام 2020، وبجائزة «شيل نيكسس».

وفي هذا الإطار، قالت ستيفاني شاشتشابل رئيس مجلس الأعمال الهولندي: «نهنئ جميع الفائزين لهذا العام بجوائز مجلس الأعمال الهولندي، حيث اتسمت المشاركات بالعديد من الابتكارات والأفكار الرائدة. ونسعى من خلال هذه الجوائز إلى تشجيع الفائزين على تطبيق ابتكاراتهم هنا في منطقة الشرق الأوسط».

قال بانشو بيوتنهويس، المدير الإقليمي لشركة «بوسكاليس» لمنطقة الشرق الأوسط: «نفخر برعاية جائزة المياه ضمن جوائز مجلس الأعمال الهولندي، وبمساعدة الشركات الهولندية وتحفيز الابتكار المستدام على مستوى المنطقة، كما نتطلع إلى مشاهدة هذه الابتكارات الفائزة خلال إكسبو 2020».

ويشار إلى أنه جرى تنظيم الحفل في إطار فعالية «نيكزس المياه والطاقة والغذاء»، والتي شملت مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة خبراء من القطاع للحديث عن فرص الأعمال التي يوفرها «إكسبو دبي 2020» للشركات الهولندية المهتمة بالسوق الإماراتية والشركات التي تعمل في قطاعات المياه والطاقة والغذاء.

إذ أدار الجلسة ويليم فان دين هوغين، مدير شؤون«إكسبو 2020» في مجلس الأعمال الهولندي بدولة الإمارات، وشارك فيها الدكتور عبدالله الحمادي الرئيس التنفيذي لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في هيئة مياه وكهرباء دبي، وجيرارد غالاغر – الشريك ورئيس قطاع الطاقة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا في أرنست آند يونغ، وشون فورستر بروفيسور في جامعة ستيلينبوش، ونافيد أحمد تنفيذي، توليد الطلب في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا).

وتم اعتماد مجلس الأعمال الهولندي في الإمارات رسمياً من قبل «إن إل إن بزسنز - NLinBusiness»، ليصبح جزءاً من شبكتها الدولية التي تضم 40 مركز أعمال حول العالم.

وبهذا الصدد، قال إدو اوفرهاوس، المدير التنفيذي لدى «إن إل إن بزسنز - NLinBusiness»: «تعد دولة الإمارات وخصوصاً إمارة دبي سوقاً مهماً لهولندا، حيث توفر العديد من الفرص التجارية لرواد الأعمال الهولنديين، وبفضل دعم مجلس الأعمال الهولندي في الإمارات، يتمتع رواد الأعمال الهولنديين بإمكانية الوصول إلى شبكة من الشركات الهولندية العاملة في المنطقة لمساعدتهم بشكل كبير بنمو وتوسيع أعمالها».