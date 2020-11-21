«إكسبو دبي» منصة الابتكارات المستدامة

المصدر: دبي - بشار باغ

يهدف برنامج أفضل الممارسات العالمية، الذي أطلقه «إكسبو 2020 دبي» عام 2018 تحت شعار «خطوات بسيطة، قفزات كبيرة: حلول لأثر مستدام»، إلى بناء منصة لعرض ابتكارات بسيطة لكنها مؤثرة وتضفي أيضاً صبغة محلية على أهداف التنمية المستدامة، من بينها على سبيل المثال مشروعات توفر حلولاً ملموسة للتحديات العالمية الكبرى.

ويسلط البرنامج الضوء على مشروعات مختارة، ويركز على الكيفية التي تترك بها حلولها الخلّاقة آثاراً إيجابية، ليقدم في نهاية المطاف معرضاً مخصصاً لمشروعات البرنامج، يجمع مختلف الأطراف المعنية من أجل التعلّم ومشاركة طائفة متنوعة من مكونات المشروعات التي يمكن تكييفها أو محاكاتها أو تطويرها على نطاق عالمي.

وبخلاف الحُزمة الأولى من البرنامج التي أُطلقت 2019، شهدت الحُزمة الثانية تركيز فريق عمل برنامج أفضل الممارسات العالمية على جوانب أساسية واختيارهم بعناية حلولاً مبتكرة وناجحة، وتشمل المشاريع التي ستعرض في البرنامج مبادرة خدمات عربات الريكشا الإلكترونية في نيبال من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتهدف المبادرة إلى تأمين دخل مستدام ومستقل وفرص عمل لمتدربات من العاملات المهاجرات عبر تدريبهن على أن يصبحن قائدات مرخصّات لعربات الريكشا الإلكترونية، وإكسابهن مهارات ريادة الأعمال اللازمة لإدارة أعمالهن الخاصة، بالإضافة على مبادرة «كويستشن كوفي فور إس دي جيز» من منظمة «سوستينابل غراورز» في رواندا، وهي منظمة تعمل على ضمان نمو مزارع القهوة التي تقودها النساء ونجاحها، بما يساعد نتيجة لذلك على تحسين معيشة المزارعات وأسرهن.

وتشمل المبادرات المشمولة في البرنامج أيضاً مبادرة «فايتينغ نيغليكتد تروبيكال ديزيزس ويز موبايل فونز» من منظمة سايت سيفرز - نيجيريا ودول أخرى، وتجمع هذه المبادرة، التي تأتي في صورة تطبيق على الهواتف المحمولة، بيانات عامة لتوضيح الأماكن التي سُتستخدم فيها برامج العلاج بأكبر قدر من الفعالية للتعامل مع الأمراض الاستوائية المهمَلة على مستوى العالم.