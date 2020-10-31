جناح أوكرانيا في إكسبو يشارف على الاكتمال

المصدر: دبي - بشار باغ

نشر حساب جناح أوكرانيا في إكسبو 2020 دبي صوراً عبر موقع فيسبوك تظهر تقدم العمليات الإنشائية في الجناح واقتراب المبنى الذي يقع في منطقة الفرص ضمن موقع الحدث من الاكتمال.

ويحمل الجناح شعار «أوكرانيا الذكية: وصل النقاط»، وتجتمع الحياة الذكية والتفكير الذكي والأحاسيس الذكية في الجناح الأوكراني الذي يسعى لإبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل لنا جميعاً.

وسيضم الجناح اختراعات مثل الدراجة الكهربائية التي يمكنها السفر لمسافة 380 كلم دون الحاجة لإعادة شحن البطارية والستائر الشمسية التي تولد الطاقة ليستعرض روح الابتكار في أوكرانيا، كما يسلط الضوء على ثقافتها وتراثها وحياة أبنائها.

كما يزخر الجناح بمجموعة متنوعة كبيرة من النباتات الرائعة التي تساعد على خلق أجواء توحي بالراحة والسكينة. وسيقدم برنامجاً ترفيهياً يشمل يتضمن عروض أزياء والحلقات النقاشية وعروض الأداء الإبداعية، ويضم المبن 3 مناطق رئيسية تشمل: الحياة الذكية، التفكير الذكي، الإحساس الذكي.