المكتب الدولي للمعارض: «وصل إكسبو» هدية دبي للعالم

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد المكتب الدولي للمعارض، الجهة المشرفة على تنظيم معارض «إكسبو» العالمية، أن العمل يمضي على قدم وساق في الانتهاء من إنشاء أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو دبي»، مشيراً إلى أن كافة الدول المشاركة ملتزمة بالموعد المحدد سلفاً للانتهاء من إنشاء أجنحتها، وهو قبل حلول نهاية العام الجاري.ونشر المكتب على موقعه مقابلة مع المهندس المعماري غوردون جيل، الشريك في شركة «أدريان سميث + غوردون جيل»، والتي تولت تصميم وتنفيذ ساحة الوصل. ووصف جيل خلال المقابلة ساحة الوصل بأنها هدية يقدمها «إكسبو دبي» إلى العالم، ذلك أنها تُعَدُ نواة للأماكن التي تعزز مفهوم المستقبل المستدام.

وقال جيل: «حينما بدأنا تصميم ساحة الوصل كنا متفهمين جيداً أنها ليست من أجل «إكسبو دبي» فحسب، وإنما نظرنا إليها كمعلم دائم يبقى لما بعد الحدث. لذا، انصب تركيزنا عند وضع الخطة الرئيسية لتصميم الساحة على تحويلها إلى منطقة حيوية نابضة بالحركة وتتوافر بها كافة العناصر الضرورية اللازمة لإقامة مجتمع متكامل».

وأضاف: «كانت مهمتنا هي بناء حيز للتجمعات بصفة عامة، بحيث يتجمع فيه زوار الحدث، ثم يتجمع فيها أهل دبي، المقيمون بها وزوارها من السياح بعد انتهاء الحدث. وكان من الأهمية بمكان أن نجسد في تصميم الساحة فكرة الميدان العام الحيوي، وهو من المبادئ المعمارية الراسخة في ثقافة دبي. وأردنا التجديد من خلال تصميم أماكن حضرية فريدة من نوعها باستخدام تقنيات خاصة لتعظيم مستويات الراحة لدى رواد الساحة وتشجيعهم على المزيد من التواصل فيما بينهم». وتطرق جيل إلى دور ساحة الوصل في تعزيز مفهوم الاستدامة، فقال: «راعينا تجسيد المفهوم وتطبيقه في كافة عناصر الساحة وحتى ما يحيط بها».