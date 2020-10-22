مفوضة جناح بريطانيا لـ«البيان»:

المصدر: دبي - أكرم أبوالهنود

قالت لورا فولكنر مفوضة جناح المملكة المتحدة في معرض «إكسبو2020 دبي»: إن المعرض الدولي يزخر بالفرص الواعدة للإمارات وبريطانيا والدول المشاركة، مشيرة إلى أن معرض إكسبو الدولي فريد من نوعه، حيث يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، وسيستقبل عدداً غير مسبوق من الدول المشاركة، وأنه يأتي في وقت يواجه فيه العالم العديد من التحديات، موفراً فرصة للمجتمع الدولي أن يجتمع بروح التضامن والتفاؤل.

وأوضحت لورا فولكنر في حوار مع «البيان الاقتصادي» التزام المملكة المتحدة بالوقوف جنباً إلى جنب مع دبي ودولة الإمارات وجميع الدول المشاركة، للتعامل مع الأولويات العاجلة التي تواجه كوكبنا، معتبرة أن اختيار هوية جناح المملكة المتحدة تحت عنوان «الابتكار لمستقبل مشترك»، من أجل عرض كيفية تعاون بريطانيا مع الدول الأخرى بداية لتطوير حلول للمشاكل العالمية المعقدة.

رؤية الإمارات

وأضافت لورا فولكنر: إن التحدي العالمي الذي يواجه العالم بشكل جماعي (كوفيد 19) يمنح موضوع هوية جناح المملكة المتحدة في المعرض وموضوع المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل» أهمية أكبر، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة كانت من أوائل الدول التي أيدت علناً عرض دبي لاستضافة «إكسبو في نسخته لعام 2020»، نحن معجبون بشكل خاص برؤية الإمارات للحدث العالمي.

وأشارت مفوضة جناح المملكة المتحدة في «إكسبو دبي» إلى أن الحدث العالمي مليء بالفرص المميزة والواعدة لكل من الإمارات والمملكة المتحدة والدول المشاركة ويطلق الفرص لتعزيز العلاقات التجارية الدولية، حيث تستعد دبي لاستقبال كبار قادة الأعمال والمستثمرين في العالم، وأن «إكسبو دبي» حدث فريد فهو الأول من نوعه، الذي يقام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيستقبل عدداً غير مسبوق من الدول المشاركة.

بناء المستقبل

وقالت إن «إكسبو 2020» يعقد في وقت يواجه فيه العالم العديد من التحديات، بدءاً من بناء مستقبل صديق للمناخ وحتى تقديم حلول الرعاية الصحية وسيوفر المعرض إحدى أولى نقاط التجمع الرئيسية في 2021 عندما يمكن للمجتمع الدولي أن يجتمع بروح التضامن والتفاؤل. لم يتغير الطموح الأصلي لهذا المعرض العالمي لتعزيز التعاون والحلول المدفوعة بالعمل للتحديات العالمية، ولم يكن أكثر أهمية من أي وقت مما هو الآن. لدينا تاريخ طويل في عرض أفضل الابتكارات والمواهب على المسرح العالمي، بدءاً من المعرض العالمي الأول، المعرض الكبير في لندن عام 1851. تلتزم المملكة المتحدة بالوقوف جنباً إلى جنب مع الإمارات وجميع الدول المشاركة للتعامل مع الأولويات العاجلة، التي تواجه كوكبنا.

وأوضحت أن موضوع المملكة المتحدة للمشاركة في «إكسبو دبي 2020» هو «الابتكار لمستقبل مشترك»، حيث اخترنا هذا العنوان لعرض كيفية تعاون المملكة المتحدة مع الدول الأخرى لتطوير حلول للمشاكل العالمية موضحة أن الابتكار يكمن في صميم الثقافة البريطانية، ولدينا تاريخ رائع من الابتكارات التي غيرت عالمنا. لطالما ازدهرت المملكة المتحدة من خلال تبادل الأفكار وتعزيز أشكال تعاون جديدة وتشتهر المملكة المتحدة برعاية المواهب والمساعدة في إنشاء مبتكرين ومفكرين رائدين.

تحد جماعي

وقالت: إن التحدي العالمي، الذي واجهناه بشكل جماعي مع (كوفيد 19) يمنح موضوع جناح المملكة المتحدة وموضوع المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل» أهمية أكبر.

وبالنسبة لخطط بريطانيا لجناحها بعد انتهاء الحدث العالمي أوضحت أن هناك عناصر عدة لإرث مشاركة المملكة المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، المادية والتي تتعلق بالمبنى المادي لجناح المملكة المتحدة، والرقمية- كيف تتجاوز المكونات الرئيسية مثل خوارزمية الشعر، التي أنشأناها لتستمر ما بعد إكسبو.