ريم الهاشمي: إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية للتعاون المثمر لرسم ملامح مستقبل مشترك

المصدر: وام

قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إن الفضاء كان محط اهتمامنا في الفعالية السابقة من فعاليات ما قبل إكسبو2020 دبي واليوم نعود إلى كوكبنا وأمامنا هدف واضح وهو حماية الطبيعة والحياة البرية التي نتقاسمها مع ثمانية ملايين نوع آخر بينها مليون مهدد بالانقراض.

وأضافت معاليها خلال كلمتها الرئيسية لأعمال اليوم الأول من فعالية أسبوع المناخ والتنوع الحيوي الذي انطلق اليوم.. أنه في العام المقبل تجتمع أكثر من 190 دولة في دبي وذلك للمرة الأولى في حقبة نأمل أن تُكون عالم ما بعد جائحة كوفيد-19.. متسائلة لماذا لا تكون الفرصة المثالية للتعاون المثمر لرسم ملامح مستقبل مشترك؟ أوليس هذا هو الغرض الأساسي من الحدث العالمي؟ أن يكشف لنا عما يمكننا القيام به حين نجتمع كلنا برؤية مشتركة وهدف محدد".

من جانبه قال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.. " نحن في موانئ دبي العالمية ملتزمون بتوفير مستقبل أفضل للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف " بصفتنا مزودا رائدا في مجال الحلول اللوجيستية الذكية نؤكد التزامنا بمواجهة التحديات البيئية الملحة عبر استراتيجيتنا لخفض انبعاثات الكربون وتثقيف جيل الشباب وعبر تنفيذ سلاسل توريد متينة وآمنة على مستوى العالم من أجل وقف الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية إضافة إلى مشروعات استعادة المحيطات".

وقال سلطان بن سليم " يدا بيد نستطيع مواجهة قضايا الحاضر والاستعداد لما هو قادم لنضمن عالما يدعم ازدهار الحياة البرية وتوفير الحماية التي تحتاجها البيئة".

من جانبه قال جون بول مدير إدارة - جناح الاستدامة "تيرّا" في إكسبو 2020 دبي.. "حين ننظر إلى ما يحدث في العالم تأتي الرسالة التي نبعث بها من جناح الاستدامة في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل تدهور التنوع الحيوي في مختلف أنحاء الكوكب والأثر الذي يحدثه التغير المناخي".

وأضاف " لا تزال أمامنا فرصة للعمل معا والبحث عن حلول من شأنها تغيير مجرى التاريخ عبر طريقة سرد مبتكرة، وعروض مسرحية، وتجارب تربط الأفراد بهذه القضايا، يهدف الجناح إلى تشجيع زوار إكسبو 2020 على القيام بتحرك إيجابي وتغيير سلوكي دائم".

ويعد جناح الاستدامة "تيرّا" واحدا من أجنحة الموضوعات الرئيسية الثلاثة في إكسبو 2020 حيث يتجلى الغرض من جناح الاستدامة في اسمه إذ يمثل المبنى عرضا لتصميم مستدام متطور تروي تجربة الزوار التي تحرك المشاعر في الجناح القصة الآسرة لعلاقة البشر بالطبيعة مع التصدي للآثار السلبية على البيئة والتي يتسبب فيها بدرجة كبيرة السلوك البشري.

وشهدت فعاليات اليوم الأول من أسبوع المناخ والتنوع الحيوي التي تقام عن بعد على مدى يومي 20-21 أكتوبر الجاري مشاركة لفيف من الخبراء وصنّاع التغيير وقادة هذا المجال بحضور الجمهور لمناقشة التحرك اللازم في مجالي التغيّر المناخي وحماية التنوع الحيوي.

وجمع إكسبو 2020 العديد من أعضاء أسرة الحدث من مشاركين دوليين وشركاء رسميين ومنظمات مجتمع مدني، للإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكننا العمل معا لإدارة التغيّر المناخي وحماية التنوع الحيوي بشكل أفضل؟.

وناقش المشاركون الدوليون في إكسبو والشركاء الرسميون مقارباتهم حيال الاستدامة واشتمل ذلك على عرض المنشأة الفريدة لتحويل النفايات إلى موارد من "دلسكو" والتي ستدعم مهمة إكسبو في تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإعادة توظيفها والتعرف على الكيفية التي يعمل بها العلماء في بيرو لحماية التنوع البيئي الفريد في البلاد، والدعوة للتحرك التي أطلقتها "أكسنتشر" مع التركيز على دور تقنية السحب في الاستدامة.

من جانبها قالت جويل صعب مديرة مشروع دلسكو في إكسبو 2020 .. " بصفتنا الشريك الرسمي لإكسبو 2020 دبي لإدارة النفايات اعتمدنا نموذج الاقتصاد الدائري الذي يتمحور حول إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها بهدف إبعادها عن المكبات وضمان استخدام أمثل ومستدام للموارد حيث لا يركز هذا النموذج على المنافع الاقتصادية فحسب، بل يساهم بقدر مماثل في تحفيز الابتكارات البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي".

من جانبه قال مارينو موريكاوا مهندس بيئي " نستخدم تقنيات سلسلة في المشروعات التي تبيّن إمكانية استعادة جميع الموائل الطبيعية إذ نجحنا على سبيل المثال، في تجديد مستنقع بمدينة شانكاي في بيرو باستخدام تقنيات مثل المرشحات الحيوية ونظام الفقاعات المتناهية الصغر لتحسين جودة المياه بصورة هائلة واستغرق استعادة هذا المستنقع ثلاث سنوات، لكننا نجحنا في إحياء التنوع الحيوي فيه بما ساعد على عودة الطيور المهاجرة والمستوطنة".

من جانبه قال جاستن كيبل المدير العام للاستدامة في أكسنتشر " تؤدي تقنية السحب في الاستدامة دورا محوريا في تعاملنا مع الأزمات وستمثل عنصرا بالغ الأهمية في إطلاق نماذج الأعمال المستدامة التي نحتاج لتطويرها على مدى السنوات العشر المقبلة".

وأضاف " على سبيل المثال من شأن تسخير تقنية السحب المساعدة في خفض مستويات الكربون وتوفير فرص جديدة لإيجاد سلاسل توريد أكثر كفاءة في استخدام الموارد وتصنيع أكثر فعالية ومنتجات أكثر ذكاء".

ويستضيف إكسبو 2020 دبي أسبوع المناخ والتنوع الحيوي بالتعاون مع موانئ دبي العالمية، شريك التجارة الدولية من فئة شريك أول رسمي وذلك بعد الإعلان في وقت سابق من الشهر الحالي عن انضمام إكسبو 2020 دبي وموانئ دبي العالمية كشريك عالمي ومؤسس لجائزة "إيرث شوت".

يذكر أن إكسبو 2020 دبي ينظم فعالية أسبوع المناخ والتنوع الحيوي والتي تستمر لمدة يومين في إطار أسابيع الموضوعات المتخصصة في فترة ما قبل انطلاق الحدث الدولي التي بدأت بأسبوع الفضاء يومي 5-6 أكتوبر 2020 والتي تمهّد لأسابيع الموضوعات العشرة التي سينظمها الحدث الدولي خلال فترة إقامته من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

ويهدف إكسبو 2020 دبي إلى أن يكون محفلا دوليا للتعاون وبحث أبرز التحديات التي تواجهها الإنسانية ووضع حلول لها ومن بين هذه التحديات تلك المرتبطة بالمناخ والحفاظ على التنوع الحيوي، والتي يخصص لها إكسبو أسبوعا يجمع صُنّاع السياسات والخبراء والمشاركين الدوليين والجمهور أثناء فعاليات الحدث الدولي.