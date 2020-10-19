جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي يطلق بوابة التوظيف الإلكترونية

المصدر: وام

أعلن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية في مجموعة متنوعة من المجالات تتضمن خدمة العملاء وإدارة الحشود والضيافة والبروتوكول والصحة والسلامة إضافة إلى مرشدي الجولات.

و تتيح هذه الفرص الوظيفية الانضمام إلى صفوف فريق عمل الجناح في دبي خلال هذا الحدث الدولي الذي يترقبه العالم في الشرق الأوسط. وستمتد فترة التوظيف طوال مدة إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2021 إلى مارس 2022.

و أكدت خولة السعدون، رئيسة العمليات العامة في جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي أهمية استقطاب الشباب والشابات المبدعين لوظائف متميزة في جناح المملكة العربية السعودية.

وقالت : "يسعدنا إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية التي ستتيح للأفراد الموهوبين وأصحاب الكفاءات من الجنسين فرصة استثنائية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العملية و فتح آفاق جديدة لاكتساب خبرات عالمية ترتقي بمسارهم الوظيفي.. وفي ظل توافد العالم للمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، نحرص على تقديم تجربة فريدة لزوار جناحنا و توفير بيئة عمل نشطة متعددة الثقافات والخبرات.. أشجع الراغبين في خوض هذه التجربة على الانضمام إلى رحلة مليئة بالتجارب الجديدة والملهمة وإبراز مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة في ظل قيادتنا الرشيدة".