بالفيديو.. "الغابة السويدية" تنمو في إكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

أظهر فيديو حديث تقدم الأعمال الإنشائية في جناح السويد المستوحى من الغابات وذلك ضمن موقع إكسبو 2020 دبي.

ويعتمد تصميم الجناح على فكرة تنوع واتساع مساحات الغابات في السويد، حيث تتضمن مساحات تم تصميمها بما يحاكي تشكيلات الغابات والهضاب والشجر، كما يرتكز الجناح على أعمدة خشبية مع مساحات مفتوحة، إضافة إلى أدوار علوية محمولة على الأعمدة، بما يشبه بيوت الأطفال الخشبية التي يتم بناؤها فوق الأشجار. وتصل مساحة الجناح الذي سيراعي معايير الاستدامة إلى 3000 متر مربع.