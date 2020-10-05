مشاركون: البرنامج يطور المعرفة الاقتصادية

المصدر: دبي - بشار باغ

أكد مشاركون في البرنامج أنه يسهم في تطوير المعرفة الاقتصادية لديهم، وأشاروا في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إلى أنه يدعم قدرتهم على اكتساب معلومات ومهارات جديدة تعزز من دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تحققها دولة الإمارات في كافة المجالات.

أفكار

وأشارت سناء المرزوقي، إلى أن عملها في القطاع الحكومي يتضمن تقديم أفكار ومقترحات وحلول جديدة ومختلفة بشكل مستمر وتطوير استراتيجية معنية بكافة القطاعات، مؤكدة ضرورة رصد المردود الاقتصادي لأي مقترح وتحليل انعكاساته على الاقتصاد شكل الدافع الأساسي لها للمشاركة في البرنامج.

ولفتت إلى أن هذا هو البرنامج الحكومي الأول من نوعه الذي يركز على تنمية مهارات الشباب في قطاع محدد، مؤكدة أن المشاركين هم من نخبة الشباب المواطن، ويتمتعون بروح الفريق والواحد.

وقال خليفة النيادي، الموظف في شركة «مبادلة للاستثمار» وخريج جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة بتخصص الاقتصاد والهندسة الصناعية، إنه يحرص بشكل دائم على التميز والتطور وتحقيق الأفضل، إذ يعمل دائماً على تحدي ذاته واكتساب معارف ومهارات جديدة تعزز من قدرته على المنافسة مهنياً وعلمياً.

خبرات

ولفت محمد المطوع، الذي تخرج حديثاً في جامعة مانشستر ببريطانيا في تخصص الأعمال المالية والاقتصاد، إلى أن أبرز دوافع مشاركته في البرنامج تتمثل في شغفه تجاه الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتخصصاته، مشيراً إلى أن الخبرات التي يتمتع بها باقي المشاركين حفزته للمشاركة من أجل التعرف عليهم والاستفادة من خبراتهم وتطوير العلاقات المهنية والعلمية معهم.

إتاحة الفرص

وأوضح عبد الله الكتبي، موظف في جهاز أبوظبي للاستثمار، أن أهم المميزات الكثيرة التي يتمتع بها البرنامج تتجسد في إتاحة الفرص للقاء المباشر مع صناع القرار الاقتصادي في الدولة والحوار معهم، وهي فرصة هامة للاستفادة من خبراتهم من أجل تطوير مهارات المشاركين وتعزيز دورهم مستقبلاً في تنمية الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هذه الجلسات تتيح التعرف على آليات صنع القرار الاقتصادي في الدولة.

وأشار منصور علي الصباحي، الموظف في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى أن البرنامج هو الأول من نوعه في مجال تنمية المهارات الاقتصادي لدى الشباب، مشيراً إلى أنه فرصة لاكتساب معارف ومعلومات حيوية تدعم تخصصه المهني، ولفت إلى أن البرنامج يساهم في إغناء الثقافة الاقتصادية لدى المشاركين، ويزودهم بالأدوات التحليلية الأساسية لمعالجة مجمل القضايا.