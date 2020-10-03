لكسمبورغ تنتهي من 75 % من إنشاء جناحها في إكسبو

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت ماجي ناجيل، المفوض العام لجناح لكسمبورغ في «إكسبو 2020 دبي»، أنه قد جرى الانتهاء بالفعل من العمل بالجناح بنسبة 75 %، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ النسبة المتبقية في بداية العام المقبل. وبحسب ما نشرته صحيفة «لو كوتيديان» اللكسمبورغية، فقد عقدت ناجيل مؤتمراً صحافياً الخميس الماضي، بمقر وزارة الاقتصاد اللكسمبورغية، وبحضور وزير الاقتصاد، فرانس فايوت، وذلك لإطلاع وسائل الإعلام على آخر المستجدات بشأن الجناح.

وقالت ناجيل في تصريحات أثناء المؤتمر: سنحترم الميزانية الأصلية المخصصة للجناح، والتي تبلغ قيمتها 32 مليون يورو، وذلك على الرغم من تأجيل «إكسبو 2020 دبي»، وما نَجَمَ عن ذلك من تكاليف إضافية.

وأضافت: «يسُرني أن أرى الرعاة الرئيسين للجناح «ومنهم «آرسيلورـ ميتال للحديد والصلب»، «خطوط كارغولوكس الجوية الدولية»، «سيراميك رأس الخيمة»، «سيراميك رأس الخيمة»، «غارديان جلاس»، غرفة التجارة اللكسمبورغية، وغيرهم»، محتفظين بالتزامهم حياله، وبمشاركتهم فيه، على الرغم من تأجيل الحدث.

بدوره، شدد فايوت على متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط بلاده بالإمارات، فقال: «شهدت العلاقات مزيداً من الزخم منذ عام 2011، وهو العام الذي شهد افتتاح سفارة لوكسمبورغ ومكتبها للتجارة والاستثمار في أبوظبي».

وأضاف: «ثمة أوجه عديدة للشبه بين البلدين، ومنها انتهاجهما لاستراتيجية التنوع الاقتصادي، بُغيَة عدم الاعتماد على نشاط اقتصاد واحد، فالإمارات ترغب بعدم الاعتماد على النفط فحسب، كما ترغب لكسمبورغ بعدم الاكتفاء بقطاع الخدمات المالية».

وفي سياق متصل، أفادت «لو كوتيديان» أيضاً، بأن جناح لكسمبورغ في «إكسبو 2020 دبي»، بدأ حملة توظيف محلية، لاختيار أفراد يتولون المشاركة في تشغيله أثناء إقامة الحدث. وأضافت الصحيفة أنه سيجري تخصيص أحد أيام الحدث، للاحتفال بلكسمبورغ، وهو الـ 22 من يناير 2022.