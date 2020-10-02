إنشاءات جناح ألمانيا بـ«إكسبو» تسير حسب الخطة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ألمانيا أن أعمال إنشاءات جناحها في إكسبو دبي تسير حسب الخطة الزمنية المحددة. وتشارك جمهورية ألمانيا الاتحادية بجناح فريد من نوعه يتميّز بطابعه التعليمي والاستكشافي، ويقدم لزواره ابتكارات وأفكاراً من ألمانيا حول موضوع الاستدامة.

ويأتي ذلك فيما يستعد إكسبو 2020 دبي لافتتاح أبوابه بعد 12 شهراً. وقال المفوض العام لشؤون الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي ديتمار شميتس: «نحن متفائلون بإكسبو دبي. فبعد «ابق_في_البيت» و«التباعد الاجتماعي» ستكون هذه الفعالية أكثر أهمية من ذي قبل للجميع». وسيقام المعرض في الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022. ويقام الجناح الألماني بتكليف من الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة.

واحتفل الجناح الألماني في مطلع مارس 2020 كواحد من أول أجنحة الدول باكتمال هيكله الأساسي على أرض موقع إكسبو في دبي.

وكانت أعمال البناء تسير في توافق رائع مع الخطة الزمنية المحددة والتي لزم تعديلها مراعاة للقيود الناجمة عن الجائحة وبسبب تأجيل إكسبو تمت مواصلة أعمال البناء على مدار فصل الصيف مع الالتزام بقواعد النظافة الصحية والحماية من العدوى السارية في دبي. تزامناً مع بداية العد التنازلي لافتتاح إكسبو، أصبح مبنى «ملتقى ألمانيا» الرحب والمكوّن من مكعبات عديدة بالفعل واضح المعالم.

وقال غيرالد بوزي الرئيس التنفيذي لشركة كولنميسى: «استفاد فريق عمل إكسبو في شركة كولنميسى من الأشهر الماضية لدفع عجلة الإعدادات والتحضيرات. وقام فريق العمل بالاستفادة من هذا الوقت الاستثنائي بشكل فعّال لتكييف كافة الإجراءات والتدابير لتوائم المتطلبات الجديدة على النحو الأمثل». وقامت وكالة فاكتس أند فيكشن في فرص عديدة بتقديم معروضات من المعرض الخاص بالجناح الألماني أمام ممثلين عن الوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة وشركة كولنميسى في إطار عمليات التركيب التجريبي.

مشاركة أستراليا

بحث عبد الله السبوسي سفير الدولة لدى أستراليا ومايكل ماكورميك نائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير البنية التحتية والنقل والتنمية الإقليمية خلال اتصال هاتفي، سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى مشاركة أستراليا في معرض إكسبو 2020 دبي. واستعرض الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وبحثا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. ‎(كانبرا - وام)